Народ Венесуэлы продолжает борьбу за свержение Мадуро 1 24.01.2019, 23:27

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ФОТО: REUTERS

Протесты совпали с 61-й годовщиной переворота 1958 года, в результате которого был свергнут диктатор Маркос Перес Хименес.

Оппозиционная партия Венесуэлы продолжает попытки отстранить от власти диктатора Николаса Мадуро, легитимность избрания которого она оспаривает, в то время как все больше стран высказываются в поддержку временного лидера Хуана Гуайдо.

Накануне, в ходе массовых демонстраций, Гуайдо, возглавляющий Национальную ассамблею Венесуэлы, провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

Кризис в стране обострился в среду после того, как президент Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США после того, как президент Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным лидером страны, передает «Голос Америки».

Мадуро распорядился, чтобы все сотрудники посольства США покинули Венесуэлу в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео настаивает, что у Мадуро больше нет соответствующих полномочий.

Трамп в жестком тоне предупредил Мадуро, что «не исключаются никакие варианты», если в Венесуэле не будет мирного перехода к демократии.

Возможны дальнейшие санкции

В Белом доме подчеркивают, что Трамп не исключает никакие варианты, в том числе военно-морскую блокаду страны или иные военные действия, в том случае, если бывший президент применит насилие в отношении демонстрантов или примет меры в отношении Гуайдо.

На данный момент наиболее вероятным ответом Вашингтона могут стать дальнейшие санкции в отношении членов правительства Мадуро.

«Своими санкциями мы продемонстрировали лишь малую часть тех действий, которые могут предпринять США», – сказал высокопоставленный представитель администрации.

Несколько стран присоединились к США, признав Гуайдо исполняющим обязанности президента. Среди них – Канада и 11 из 14 членов недавно сформированной Группы Лимы, которая объединяет латиноамериканские государства, в том числе Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу и Чили.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг опубликовал твит, в котором назвал выборы в Венесуэле «нелегитимными», и высоко оценил отвагу венесуэльских граждан в борьбе за свободу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в четверг предупредил, что ситуация в Венесуэле может приобрести масштабы «катастрофы», если главные политические оппоненты не смогут прийти к договоренности.

Выступая в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Гуттериш выразил надежду, что «диалог будет возможен и удастся избежать эскалации, которая может привести к конфликту, который станет катастрофой» для народа Венесуэлы и всего региона.

Предостережения России и Китая

Однако власти России, которая является одним из самых влиятельных союзников Венесуэлы, в четверг с возмущением отреагировали на решение США и других западных стран поддержать Гуайдо, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны. Российский МИД предостерег США от военного вмешательства, подчеркнув, что такой шаг может повлечь за собой «катастрофические» последствия.

Китай также призвал США не вмешиваться в кризис. Пекин и Москва имеют широкие экономические интересы в Венесуэле, поскольку предоставили Каракасу внушительные кредиты.

Турция, Боливия, Куба, Иран и Сирия также выступили с заявлениями в поддержку Мадуро.

Из числа членов Группы Лимы Гуайдо не поддержали три страны: Гайана, Сент-Люсия и Мексика.

«С конституционной, гуманитарной и демократической точки зрения, и в соответствии с международным правом, у США и мирового сообщества не осталось иных вариантов, кроме как признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы», – отметил в интервью «Голосу Америки» представитель Центра стратегических и международных исследований Мозес Рендон.

По приблизительным оценкам, за Венесуэлой и государственной нефтяной компанией PDVSA числится задолженность в размере 7 миллиардов долларов, а общая торговая задолженность составляет 60 миллиардов долларов. Основанная на нефти экономика страны пострадала от гиперинфляции и находится в плачевном состоянии.

На улицах Каракаса толпится полиция, в то время как демонстранты кидаются в офицеров предметами и скандируют лозунги против Мадуро.

В районе Эль-Параисо, где проживают преимущественно представители среднего класса, Национальная гвардия применила слезоточивый газ против демонстрантов, выражающих возмущение по поводу роста инфляции, перебоев с товарами первой необходимости и миграционного кризиса, приводящего к разлучению семей.

Правительство Венесуэлы организовало встречные демонстрации и обвиняет оппозицию в провоцировании насилия.

Протесты в среду совпали с 61-й годовщиной переворота 1958 года, в результате которого был свергнут диктатор Маркос Перес Хименес.