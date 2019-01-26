Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины от ее партии 26.01.2019, 15:42

Надежда Савченко

Фото: EPA

На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов.

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая десять месяцев находится под арестом, выдвинули кандидатом в президенты Украины от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом сообщает корреспондент ТАСС со съезда партии.

По словам корреспондента, на съезде около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко по предложению ее сестры Веры Савченко.

Надежда Савченко в конце марта 2018 года опубликовала видео, в котором пообещала выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

Депутат Верховной рады находится под арестом уже десять месяцев — с 22 марта 2018 года. Генпрокуратура подозревает ее в подготовке покушения на руководство страны, включая Петра Порошенко, а также нескольких терактов в Киеве. В конце октября прошлого года Шевченковский суд Киева продлил ее арест до 23 декабря.

Выборы главы украинского государства назначены на 31 марта 2019 года. На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов.