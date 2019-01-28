«Не занятым в экономике может быть только покойник» 1 28.01.2019, 12:35

Мария Тарасенко

Новое «тунеядское» дело профсоюза РЭП.

В профсоюз РЭП обратилась женщина, у которой нет ни одного основания для исключения из базы «не занятых в экономике». Но она намерена через суд доказать незаконность Декрета № 1, пишет praca-by.info.

В гомельское отделение профсоюза РЭП обратилась Мария Тарасенко. В январе этого года ей позвонили из домоуправления, объявили о том, что она находится в базе «не занятых в экономике» и потребовали явиться в районную администрацию: объясниться перед комиссией. Мария Тарасенко – собственница квартиры, и ей пригрозили начислить повышенную оплату коммунальных услуг.

Звонок очень возмутил и оскорбило женщину. Когда-то они с мужем решили, что семейный доход позволяет Марии уволиться с работы и заняться домашним хозяйством. За что она теперь должна доплачивать государству, Мария не понимает, считает Декрет №3 и его новую модификацию незаконными и готова отстаивать свои права во всех инстанциях, предав новое «тунеядское» дело как можно более широкой огласке.

Правовой инспектор профсоюза РЭП в Гомельской области Леонид Судаленко составил от имени Марии Тарасенко обращение в государственные органы:

– Мы отправили в Гомельский горисполком заявление о том, чтобы Марию Тарасенко, во-первых, исключили из так называемой базы не занятых в экономике, и во-вторых, поставили вопрос о несоответствии Декрета № 3 Конституции. В течение 15 дней ждем ответ. После этого мы пойдем в суд. Поэтому я не исключаю, что вскоре мы встретимся на новом «тунеядском» суде: «Мария Тарасенко против администрации Железнодорожного района». Если, конечно, комиссия, как в Брагине в случае Теремецкого, не найдет основания исключить ее из базы. Мария Тарасенко уверяет, что нет ни единого основания для ее исключения. Основной довод профсоюза РЭП в судебной тяжбе – она занята в экономике, поскольку является потребителем товаров и услуг на территории Республики Беларусь.

Два года назад, во время процесса «тунеядца» Семенова против налоговой, суд отказался разбираться в деле, заявив, что оно ему неподсудно. Может быть, суд и на этот раз поступит точно так же? Леонид Судаленко уверен, что это станет только козырем в борьбе за права «тунеядцев»:

–Если суд откажется рассматривать первое «тунеядское» дело по обновленному декрету, мы будем говорить, что и суда для нас нет! Неужели «тунеядский» декрет не подсуден суду? В стране введена такая комиссия, которая не подлежит проверке ни одним государственным органом! Это значит, что белорусы стали бесправными: не только в части разделения их на «занятых» и «не занятых», но и в части проверки их аргументов в судебном порядке! Если суд откажется разбираться, это будет отказ в правосудии.

Член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак считает, что новое «тунеядское» дело имеет судебную перспективу:

– Мария Тарасенко с точки зрения нашего государства – эталонная «тунеядка». Она – собственница двухкомнатной квартиры, домохозяйка вот уже 13 лет, официально не оформлена на работу. Ее супруг Игорь имеет постоянный доход, на который живет семья. Кто и какую роль выполняет в ней – дело самой семьи, а не государства, которое решило, что один из супругов Тарасенко почему-то не участвует в экономике.

Профсоюзный активист считает, что на примере семьи Тарасенко особенно ярко виден весь абсурд и произвольность требований властей, которые они предъявляют людям:

– Мы в своей правовой аргументации предъявим в суде подтверждение участия Марии в экономике и в очередной раз докажем противоестественность Декрета, делящего людей на первый и второй сорт. Декрет №3 составлен без учета реальных законов экономики и являет собой умозрительную концепцию белорусских чиновников, которые пытаются таким образом стребовать с граждан Беларуси хотя бы немного денег на реализацию собственных замыслов. Сама концепция «не занятых в экономике» граждан – это полный бред. Не занятым в экономике страны может быть только покойник.

Сама Мария Тарасенко намерена пройти все судебные инстанции, чтобы отстоять свои права:

– Я хочу осветить эту тему по максимуму. Чтобы люди поняли, с чем они столкнулись. Нельзя молчать! Нельзя прятать голову в песок! Нельзя в себе носить обиду и недовольство. Это вредно для для достоинства, для чести, для гордости. Нельзя чувствовать себя неполноценным! Сейчас некоторые люди начали лихорадочно искать работу, метаться, что-то кому-то доказывать… А если и дальше так дело пойдет?

Все время ходи и доказывай, что ты не виноват? Потом доказывай, почему ты на улицу ходишь, зачем в лес пошел, почему ты дышишь… Что еще придется доказывать? Я хочу, чтобы люди поняли: нельзя с этим мириться, просто нельзя.