Белорус написал народный проект указа о дорожном налоге 27 31.01.2019, 8:14

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Автор проекта занимается конструированием транспортных средств и их испытаниями.

Общественное обсуждение нового механизма уплаты так называемого дорожного налога завершилось. Ожидаемо самым популярным предложением было включить его в стоимость топлива. Но в этом случае неизбежно возникали бы проблемы с тем, что сельхозтехника, например, от уплаты сбора освобождена. Еще одним популярным вариантом стала посуточная оплата сбора.

Один из читателей tut.by подошел к проблеме серьезно и даже составил свой проект указа, который подкрепил расчетами, показывающими, почему это было бы выгодно не только автомобилистам, но и казне.

Николай Маторенко занимается конструированием единичных транспортных средств, их испытаниями, получением допуска к дорожному движению и хорошо знаком с тем, к каким ситуациям приводит нынешний способ уплаты дорожного налога.

— Почему мы с коллегами взялись за разработку своей версии указа? Да просто уже не было сил терпеть. У людей в деревнях есть грузовики, на которых они выезжают пять-шесть раз в год. А дорожный налог — 20 базовых. И это только за дорогу! А еще техосмотр. Люди, не вынимая ключа, сдают машины в металлолом в Россию. Я собрал ребят-технарей и предложил что-то сделать, — говорит Николай Маторенко.

Николай с коллегами провели собственное исследование о том, какая часть населения уплачивает дорожный налог в нынешнем виде. Опросив 386 человек за период с февраля по апрель прошлого года, Николай получил интересные результаты. В селах с населением до тысячи жителей налог платят 18−24% автовладельцев, в райцентрах — 26−36%, в областных городах — 32−40%, в Минске — 36−47%.

Новый проект указа, предложенный Минфином, предлагает минимальный период оплаты — один месяц, и скидку, если оплачиваешь сразу за год. Николай Маторенко провел опрос автомобилистов, опираясь и на этот вариант. Количество тех, кто согласится оплачивать налог на таких условиях, выросло примерно на 20−30%. Но этого тоже мало.

Налог с уплатой посуточно

Николай Маторенко разработал свой проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», в котором предполагает посуточную уплату дорожного сбора для автомобилистов с дифференциацией в зависимости от полной массы автомобиля и привязкой расценок к базовой величине. Например, предлагаются следующие ставки оплаты дорожного сбора за день езды по дорогам:

легковой автомобиль массой не более 1 тонны — 0,01 БВ;

легковой автомобиль массой более 1 тонны, но не более 2 тонн — 0,02 БВ;

легковой автомобиль массой более 2 тонн, но не более 3 тонн — 0,03 БВ.

Максимальный период, за который можно внести плату, — 1 год.

Штрафные санкции тоже прописаны: 1 базовая величина за сутки участия в дорожном движении без оплаты. Неравнодушный автомобилист даже разработал дорожный чек, в котором указаны годовой и суточный тарифы, время действия (количество суток), сумма оплаты, госномер автомобиля, данные владельца и дата оплаты.

По задумке Николая, допуск к дорожному движению можно будет оплачивать буквально не вставая с дивана, из дома. Надо ехать — оплатил через ЕРИП, автомобиль появился в базе. Штрафов можно не бояться.

По результатам опроса Николай Маторенко заключил, что при такой схеме реализации дорожного налога его будут уплачивать до 97% автолюбителей. И даже подсчитал, сколько примерно теряет государство от неуплаты дорожного сбора. В стране сейчас зарегистрировано порядка 4,5 млн транспортных средств. По официальной статистике, более половины ездят без техосмотра, то есть и дорожный налог не платят. Николай высчитал, что средний размер налога на одно транспортное средство — 97 долларов. Если принять в расчет, что больше двух миллионов автовладельцев его не платит, то бюджет недополучает 223 млн долларов в год. Даже если применить наибольшую погрешность в 33%, все равно получается сумма около 150 млн долларов.

Вся работа была проделана не для галочки. Николай Маторенко выслал проект указа в «палату представителей» и Министерство финансов. В «палате» за инициативу поблагодарили, а из Минфина автолюбитель и конструктор получил ответ, что «обсуждается возможность предоставления плательщикам права уплачивать государственную пошлину по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия в дорожном движении (месяц, квартал, полгода, год). Установление «суточного тарифа» для уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении полагаем нецелесообразным».