Неожиданный результат: Москвич сравнил свою жировку с белорусской 26 4.01.2019, 14:03

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Результаты сравнения настолько удивили россиянина, что он решил показать обе жировки СМИ.

Как и многие россияне, осчастливленные продолжительными новогодними каникулами, Александр, как только выдалась «выходная» возможность, рванул на праздники в Беларусь. Цель поездки — не только хорошо отметить начало 2019-го, но и повидать родственников — своих и жены, пишет onliner.by.

Вопросов с «расселением» у молодого человека, к счастью, не возникло: его тетя любезно предоставила молодой семье свою «двушку». Александр в ответ вызвался оплатить «коммуналку» за время проживания. И вот тут началось интересное. Любопытства ради россиянин решил сравнить московскую платежку и белорусскую. В качестве эталонного месяца был выбран уже полностью посчитанный коммунальщиками ноябрь. Результаты сравнения настолько удивили гостя, что он решил показать обе жировки СМИ.

Москва

— Летом прошлого года я купил трехкомнатную квартиру в новом жилом комплексе в Москве, — рассказывает Александр. — Ее площадь — 68 метров, «полуфабрикат» — есть только стены по периметру и заведен электрокабель. Но такой вариант не испугал: отец и тесть строители, они уверили, что так даже лучше, мол, все сделаем сами.

Ремонт мы пока не начали, да и в квартире я появляюсь редко, не до нее пока. Но, согласно постановлению правительства, коммунальные услуги начисляются сразу же, как только жилье переоформляется на собственника. Причем если ты не подаешь показания счетчиков, то сумму накидывают среднюю по нормативам. А так как я действительно «забил» пока на это дело, то у меня образовался долг, в том числе виртуальный за электроэнергию, которой я все это время не пользовался. Впрочем, после беседы с управляющей компанией мне обещали сделать перерасчет — минус 1731, то есть аннулировать долг за электроэнергию, поскольку в реальности киловатты я не мотал и мой счетчик это доказывает. Так что в целом на долг в платежке можно не обращать внимания.

Из платежного документа «Для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг», присланного молодым человеком, следует, что с квартиры общей площадью 68 «квадратов», где никто не прописан, причитается за ноябрь 2826 рублей, или примерно $41.

Отметим и тот факт, что про пеню за неоплаченные предыдущие жировки не идет и речи. Видимо, хронических неплательщиков должна пугать не пеня, а следующая фраза, капслоком напечатанная на платежке: «Управляющая организация уведомляет владельцев жилых помещений, которые не полностью оплатили оказанные коммунальные услуги, о приостановлении услуг электроснабжения. В случае неоплаты задолженности в течение 20 дней, электроснабжение вашей квартиры будет приостановлено без дополнительного уведомления».

— Понимаю, что в последующем платежи несколько вырастут: после ремонта в квартире станут жить уже три человека, а это значит, что счетчики будут показывать расход больший, нежели тот, что есть сейчас, рассчитанный по нормам потребления на одного собственника. Плюс добавится плата за газ — в квартирах установлены котлы для подогрева воды и автономного отопления, — продолжает Александр. — Однако при этом хочу отметить, что в эту платежку уже включена стоимость услуг охраны: наш жилой комплекс малоэтажный (в каждом доме всего по три этажа), огорожен и круглосуточно охраняется. Причем на посту сидят не бабушки и пенсионеры, а крепкие мужчины в возрасте примерно от 25 до 50 лет.

Брест

Белорусская жировка радует обилием строк — листик формата А4 испещрен мелкими буквами и цифрами: тут тебе и информация по всему жилому дому, и по своему лицевому счету, и что угодно еще. Теперь о конкретике: двухкомнатная квартира брестчанки имеет общую площадь 47 «квадратов», зарегистрирован в ней только один человек. За счастье пользоваться всеми коммунальными услугами в ноябре женщина отдала 50 рублей, или $23. При этом начислено за квартиру было больше — 62,68 рубля, или почти $29, и только некая льгота, которая положена женщине, скостила 13 рублей.

— Дом у тети самый обычный — «панелька» начала 90-х годов постройки, вроде крепкая, но ничего сверхъестественного. Откуда тогда такая плата? Насколько я знаю, белорусам все время говорят про поддержку и погашение части стоимости «коммуналки» государством. И в итоге такие цифры. А что будет, когда людей переведут на 100-процентную оплату? Тетя уже из-за этого переживает. В Москве же, наоборот, никто не заикается про то, что государство якобы платит за людей, облегчая их долю, — задается вопросом Александр.

Если разделить итоговые суммы на метры, то получим, что один коммунальный «квадрат» в новостройке в Москве «стоит» $0,6, а в Бресте — с льготой $0,46, без льготы — $0,6. То есть цифры сопоставимы. При этом в белорусской жировке не учтена электроэнергия, которая «нагорела» в брестской квартире. А если бы тетя Александра еще попробовала на месяц просрочить оплату, то цифры в платежке и вовсе были бы космическими.

— Есть в Беларуси и другие странности: например, если в квартире никто не прописан, то тарифы взлетают до небес. У нас же и близко такого нет: тариф есть тариф, не важно, зарегистрирован кто-то или нет, ведь все начисляется по счетчикам. И прописать у себя в квартире я могу кого угодно, а в Беларуси же даже брата в квартиру нельзя зарегистрировать без налогового сбора, — удивляется нашим порядкам москвич.