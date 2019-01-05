К чему ведут рост налогов и слабеющий российский рубль 1 5.01.2019, 21:33

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Фото: reuters

Продовольствие в России в 2018 году дорожало более чем в три раза быстрее, чем в странах Европейского союза.

Всё это происходит на фоне общего повышения инфляционных ожиданий населения в связи с ростом налога на добавленную стоимость и ослаблением курса рубля, передает «Радио Свобода». Как сегодня ведут себя цены в российских магазинах?

В 2018 году журналисты продолжили отслеживать динамику роста цен на выбранную ими условную "потребительскую корзину", в которую вошли как продовольственные, так и непродовольственные товары. В России для мониторинга, который продолжается с 2017 года, выбрано два города – Москва и Псков. А в "потребительскую корзину" вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее был включен бензин марки АИ-95. Московские цены, как и прежде, они отслеживали в одном из магазинов торговой сети "Алые паруса". Однако в Пскове ситуация весьма быстро меняется: с местного рынка ушел уже второй магазин, выбранный нами для мониторинга. Поэтому очередная "контрольная закупка" проводилась в другой торговой сети той же ценовой категории.

Мясо

Московские цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, в течение 2018 года не менялись – стоимость килограмма самого дешевого мяса (говядина для бульона) держалась на уровне 545 российских рублей. Для сравнения: в 2017 году цена на мясо также оставалась абсолютно стабильной (470 российских рублей за килограмм). Видимо, это можно объяснить ценовой политикой торговой сети – не повышать стоимость наиболее доступного для населения продукта, компенсируя это изменением цен на другую мясную продукцию.

Несколько неожиданными результаты мониторинга оказались в Пскове. В начале минувшего года стоимость килограмма говядины там составляла 380 российских рублей за килограмм, но в июле говядины в выбранном нами магазине не оказалось совсем (покупателям предлагалась лишь свинина по 246 российских рублей за килограмм). К началу 2019 года стоимость говядины, которая в магазинах все-таки появилась, выросла на 2,6 процента – до 390 российских рублей. Для сравнения, в течение 2017 года цена на говядину там колебалась в пределах 340 российских рублей за килограмм.

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России традиционно весьма нестабильны. В начале января 2018 года литр подсолнечного масла удалось купить за 99 российских рублей (почти на 14 процентов дешевле, чем год назад). За шесть месяцев ситуация здесь практически не изменилась, на начало июля литр масла опять подешевел – на 1,5 процента. К концу минувшего года подсолнечное масло опять слегка подорожало – до 100 с небольшим рублей за литр.

В Пскове в минувшем году наблюдалась схожая картина. К началу 2018 года стоимость литра упала до рекордно низкого уровня – примерно 66 рублей. Впрочем, в середине года о таких низких ценах можно было уже и не вспоминать, в день "контрольной закупки" подсолнечное масло торговалось по 95 российских рублей за литр – это более чем на 44 процента выше, чем в начале года. Однако 2019 год цены на подсолнечное масло в Пскове встретили падением, литр подешевел примерно до 90 рублей.

Сахар

А вот рост цен на сахар стал рекордным в 2018 году. В Москве мониторинг показал, что за год он подорожал почти на 45 процентов – примерно с 48 до почти 70 рублей за килограмм. Для сравнения: максимальные цены на сахар в 2017 году были отмечены в первом квартале – тогда килограмм стоил в пределах 53–54 рублей.

Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: в общем за год стоимость килограмма сахара там выросла почти на 54 процента, до 46 рублей (причем она была еще выше в середине года – 48 рублей за килограмм). Для сравнения: в 2017 году с начала января до августа сахар дорожал, далее было отмечено падение цены; пиковые значения (более 50 рублей) были отмечены летом.

Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты выбрали продукт длительного хранения с жирностью 3,2 процента) достаточно нестабильны. За 2018 год они менялись от примерно 70 рублей за литр в январе – до почти 79 с половиной рублей в середине года. Однако потом было отмечено их достаточно резкое снижение – более чем на 12 процентов, до 61 рубля 30 копеек в начале января 2019 года. В 2017 году в Москве стоимость молока также сезонно росла, падала и вновь росла, достигнув максимумов в сентябре и октябре (примерно 76 рублей за литр).

Подобная болтанка молочных цен в минувшем году отмечалась и в Пскове: за первую половину года они снизились на 90 копеек – до 44 рублей за литр. Однако к январю 2019 года был отмечен их резкий рост – сразу на 67 процентов, до 75 рублей за литр. В 2017 году стоимость молока показала максимум (более 46 с половиной рублей) в мае и июне, а минимум (около 37 рублей) – в начале ноября.

Картофель

Еще один товар, цены на который крайне нестабильны и меняются в зависимости от сезона, это картофель. Как правило, в первой половине года (по мере истощения старого урожая) они показывают рекорды роста. Показательным был 2017 год – тогда с начала января к началу июля картофель подорожал почти в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Однако по мере поступления свежей продукции цены на него вернулись в разумные рамки (в начале января 2018 года картофель уже стоил примерно 20 рублей за килограмм). В минувшем году был отмечен менее значительный, но все-таки сезонный рост цен – до 35 с лишним рублей за килограмм к июлю. Однако к концу декабря они вернулись на уровень начала года – впрочем, за эти деньги можно купить лишь непрезентабельного вида продукт, цены на хороший картофель более чем в два раза выше.

Примерно так же обстоят дела и в Пскове: с начала 2018 года картофель незначительно дорожал – примерно с 19 до 20 рублей за килограмм к началу июля. К концу второго полугодия его цена вновь упала – до 17 с половиной рублей. Для сравнения: в 2017 году максимальная стоимость картофеля была отмечена в начале июня (почти 50 рублей за килограмм) – это почти в три раза выше, чем в начале того года.

Хлеб

Цены на хлеб, как и на дешевую говядину, также показывают пример стабильности. Для мониторинга этого продукта корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов (судя по всему, на этот сорт магазины также придерживают рост цен как на социальный продукт). За весь 2017 год его стоимость держалась на уровне 29 рублей, в первой половине минувшего года цены не менялись. Однако в начале 2019 году они сразу выросли почти на 12 процентов – до 32 рублей за буханку.

Примерно схожая ситуация и в Пскове. В первом половине 2018-го, как и в году предыдущем, цены на хлеб здесь не превышали 21 рубль за буханку. К началу 2019 года они незначительно повысились.

Яйца

Куриные яйца – еще один товар, цены на который отличаются крайней нестабильностью. В Москве в течение 2017 года они варьировались от минимума в 68 рублей до максимума в 115 рублей за десяток. В начале января 2018-го десяток яиц в Москве можно было купить за 107 с половиной рублей. Затем цены упали до примерно 94 рублей в середине года. За второе полугодие они вновь выросли – до 98 рублей за десяток. Однако это почти на 9 процентов ниже, чем в начале года.

В Пскове же в течение минувшего года наблюдался очевидный рост цен на яйца: с начала января она подорожали с примерно 49 рублей до 60 рублей к началу июля и до 65 рублей за десяток к концу декабря. Однако это ниже уровней 2017 года – тогда их максимальная стоимость (69 рублей) был отмечена в феврале.

Бензин

Автомобильное топливо в России, как правило, имеет свойство дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. Однако в 2018 году ситуацию на рынке своими административными ресурсами фактически регулировало правительство – это было сделано после того, как в начале года топливо стало резко дорожать. К моменту первой договоренности с нефтяными компаниями весной бензин в Москве уже подорожал более чем на 10 процентов – с 41 рубля 60 копеек до 45 рублей 80 копеек за литр. Несмотря на подорожание топлива в оптовом сегменте во второй половине года, осенью власти добились от производителей пролонгации договора. В результате московские цены на бензин пока не растут.

В Пскове же ситуация иная – с начала 2018 года бензин дорожал непрерывно, но более плавно. И правительственные договоренности там, похоже, не работают. В итоге стоимость топлива с начала 2018 года выросла более чем на 9 процентов – с 40 рублей 80 копеек в январе до 43 рублей 30 копеек в июле и до 44 рублей 60 копеек в начале января 2018 года.

Официальная статистика

Инфляция в России к 24 ноября (окончательные официальные данные по росту потребительских цен в стране за год будут объявлены только после праздников) достигла 4,2 процента, свидетельствуют подсчеты Федеральной службы статистики. Согласно ее предварительной оценке, такой же показатель роста потребительских цен будет и за весь минувший год.

Это значительно выше официального прогноза правительства на весь 2018 год – 3,4 процента. Такой ориентир, как напоминает агентство "Интерфакс", был одобрен в конце минувшего сентября и уже заложен в поправки в бюджет на 2018 год. Текущий рост потребительских цен также достиг верхней границы диапазона по инфляции, уточненного Центральным банком в середине декабря (от 3,9 до 4,2 процента).

Цены на автомобильный бензин за неделю с 18 по 24 декабря практически не изменились, а на дизельное топливо – выросли на 0,1 процента, говорят данные Росстата.

При этом дорожают продукты питания. Цены на куриные яйца в России только за одну предпраздничную неделю выросли на 3,5 процента, пшено – на 1,6, соль – на 0,9, сыры – на 0,5 процента, мясо кур, сосиски, сардельки, молоко, сливочное масло, сахарный песок, макаронные изделия и рис подорожали на 0,4 процента. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю в среднем составил 2,6 процента, при этом огурцы стали дороже на 8,1, помидоры – на 5,4, а капуста – на 3,7 процента.

В целом продукты питания в России дорожают гораздо большими темпами, чем в Евросоюзе, – соответствующую статистику также отслеживает Росстат. Согласно его данным, за январь-ноябрь российские цены на продовольствие выросли на 3,3 процента, тогда как в среднем по странам ЕС оно подорожало лишь на 1 процент. Для сравнения: в 2017 году (впервые за последние шесть лет) продукты питания в России дорожали медленнее, чем в европейских странах, – тогда рост цен на российское продовольствие составил 0,7 процента против 2,6 процента в странах Евросоюза.

Официальные прогнозы и потребительские ожидания

Инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС (базовая ставка налога на добавленную стоимость с 1 января выросла с 18 до 20 процентов) может достичь 5,5 процента, говорится в комментарии Центрального банка России по инфляционным ожиданиям.

При этом его эксперты отмечают, что граждане сейчас больше не ждут снижения инфляции. "Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС", – отмечает регулятор.

Центральный банк также предполагает, что темпы прироста потребительских цен начнут замедляться во втором полугодии 2019 года и вернутся к 4 процентам в первой половине 2020 года. Таким образом, ЦБ в 2019 году ожидает инфляцию в пределах от 5 до 5,5 процента. Официальный прогноз Министерства экономического развития значительно ниже – 4,3 процента по итогам года.