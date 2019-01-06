«Лукашенко раздаст пенсионерам вместо денег пустые бумажки» 47 6.01.2019, 9:18

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Источник: cartoonbank.ru

Власти продолжают авантюру с пенсионным обеспечением.

С 1 января в Беларуси пенсионный возраст в Беларуси повысили еще на полгода.

Теперь мужчины должны будут работать до 61,5 года, а женщины — до 56,5 лет.

Новый этап повышения пенсионного возраста для сайта Charter97.org прокомментировал экс-министр труда Беларуси Александр Соснов:

- Все познается в сравнении. Если сравнить ситуацию с пенсионным обеспечением и уровнем жизни у нас и, например, в Польше, то получается, что наше государство решило экономить на пенсионерах.

В 2018 году местные бюджеты, из которых в том числе формируется ФСЗН, были выполнены с дефицитом. При этом экономику ждут потери от налогового маневра в РФ (это около 12 миллиардов долларов), а бюджет – огромные выплаты по процентам госдолга. Понятно, что за счет повышения пенсионного возраста есть возможность что-то «выкроить» за счет незащищенной части населения.

С другой стороны, в мире есть страны, где пенсии у людей вообще нет. Так что нашему правительству есть куда стремиться.

С уверенностью можно констатировать только одно: очень скудно белорусское государство обеспечивает выживание пенсионеров.

Если уже и проводить пенсионную реформу в Беларуси, то надо было начинать не с этого и не сейчас, а намного раньше, когда в стране было намного больше не разграбленных экономических ресурсов и все это можно было сделать менее болезненно для населения, чем сейчас.

Но вряд ли это понимают в Дроздах. Такая уж у нас власть.

- В 2019 году для белорусских военных поднимут пенсии и оклады. Почему не для всех? Из-за чего такая сегрегация?

- Обижать людей с ружьем опасно. Это понимает любая власть. Поэтому для военных все делается в самую первую очередь. Остальные же могут и подождать.

Кстати, министр труда Ирина Костевич говорила о том, что пенсии немного повышать будут всем. Правда, для гражданских это означает не повышение, а то, что пенсии будут приведены в соответствие с «социально-экономическими показателями»…

- Но ведь показатели социально-экономического развития страны оставляют желать, мягко говоря, лучшего… Даже официальная статистика говорит о «дыре» в пенсионном фонде. Как при этом возможно что-то «повышать»?

- А ничего и не будет повышено в реальном исчислении. У власти есть очень много рычагов для того, чтобы выдавать желаемое за действительное.

Один из рычагов, который скорее всего и задействует Лукашенко – это начать печатать деньги и раздавать пустые бумажки пенсионерам.

Поэтому формально Костевич выполнит свои «обещания», а на самом деле власть раздаст людям пустые, ничем не подкрепленные бумажки, усилив инфляцию в стране.

Пользы для экономики от выполнения этих «показателей» не будет никакой. Финансовая сфера Беларуси и так находится под давлением огромного внешнего долга. Хотя совсем недавно Лукашенко божился, что «не наделал ни копейки долгов, в отличие от всех предыдущих». Но вот, увы, это такие же пустые слова, как и те бумажки, которые готовятся для выплат пенсионерам.

- Минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, увеличился в этом году с 16,5 лет до 17 лет. Какими могут быть последствия?

- Даже при прежнем показателе многие белорусы попадали в ловушку страхового стажа и оставались без пенсии вообще. Думаю, что сейчас количество таких людей увеличится.

Хочу обратить внимание на то, что лишение белорусов пенсии из-за повышения пенсионного возраста и минимального страхового стажа незаконно. И каждый, кто с этим столкнулся, может судебном порядке требовать своей заслуженной пенсии именно в том возрасте, который по закону был пенсионным в момент начала трудового стажа каждого из наших граждан.

Согласно Конституции, любой принятый в стране закон не должен иметь обратной силы. Это – правило цивилизованных стран. И только у нас Лукашенко говорит: в этом году было 60 лет, в следующем будет 61. Это безграмотные заявление, которые по определению не должны выполняться. Если уже действовать по закону, то вначале должны быть отменены трудовые соглашения, заключенные гражданами 60 лет назад, а затем повышен пенсионный возраст.

Иначе все это – фикция и очередное правонарушение со стороны белорусских властей.

- В минувшую пятницу министр труда Ирина Костевич заявила, что в Беларуси, по примеру Европы, пенсионный возраст для женщин должен быть увеличен и быть таким же, как у мужчин. Что бы вы могли ей ответить?

- А министр Костевич ничего не сказала про уровень пенсий там и тут? Может быть, она что-то забыла из европейской пенсионной статистики или просто чего-то не знает… А может, слишком хорошо знает и потому скрывает это от людей.

Если Костевич хочет, чтобы разница между пенсионным возрастом мужчин и женщин была, как в Европе – что ж, пусть действует. Но для начала пусть установит уровень пенсий, как в Европе. Хочу напомнить нашей забывчивой госпоже министр, что там пенсия составляет не менее 40% от средней зарплаты за 20 лет.

Интересно, что Костевич привела в качестве аргумента демографические показатели в Беларуси. Получается, что министр расстроена тем, что женщины слишком долго живут и при этом слишком мало работают? Как минимум странно было бы услышать подобное заявление от европейского политика.

Хочу напомнить Ирине Костевич, что практически каждая белорусская женщина работает фактически на двух работах. Кроме основного рабочего места, женщины еще в большей степени, чем мужчины, заняты в домашнем хозяйстве. А еще они растят тех, кто будет потом активно занят в экономике и в том числе будет обеспечивать выплаты в пенсионный фонд. Уже хотя бы поэтому они заслуживают раньше выходить на пенсию.

А вообще, для улучшение демографии, на которую ссылалась Костевич, женщины должны бы работать еще меньше и иметь возможность еще раньше выйти на пенсию.

- Вы сказали, что для проведения пенсионной реформы в Беларуси время упущено. А как и когда бы вы ее проводили, если бы у власти не было Лукашенко, а вы бы оставались министром труда?

- Я бы ее не проводил вообще. Я бы поручил это специалистам, непосредственном знакомым с опытом других стран – тех, где ситуация с пенсией значительно лучше, чем в Беларуси.

Я бы обратил внимание, в первую очередь, на опыт Польши и Швеции. И пригласил для проведения реформы специалистов, хорошо разбирающихся в пенсионной системе этих стран.

Вместо того, чтобы изучить успешный опыт других стран, нынешние власти занимаются авантюрами и обрекают пенсионеров на борьбу за выживание.