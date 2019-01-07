Великолепная наука: самые зрелищные эксперименты 2018 года 7.01.2019, 16:30

Самые интересные научные эксперименты, которые собрали миллионы просмотров на YouTube в прошлом году.

В 2018 году на YouTube было полно занимательных опытов, которые были не только зрелищными и собрали миллионы просмотров, но и показывают науку во всем ее великолепии. «Сегодня» собрал для вас десятку самых необычных и фантастических экспериментов прошлого года.

Неньютоновская жидкость против боулинга

Канал How Ridiculous решил проверить, как поведет себя неньютоновская жидкость, если на нее бросить шар для боулинга с высоты 45 метров. Результат получился настолько интересным, что собрал более 18 миллионов просмотров.

Алюминий против льда

Одним из трендов 2018 года было использовать что-нибудь раскаленное на огне против холодного вещества. Канал The King of Random решил проверить, как поведет себя лед, если на него сверху вылить расплавленный алюминий. Результат их эксперимента собрал чуть более 2 миллионов просмотров

Как легко сломать титановый замок

YouTube-канал LockPickingLawyer показал забавный эксперимент, который показал свойства различных металлов. В их случае был взят титановый замок, который покрыли слоем галлия. В результате один из прочнейших металлов в природе начал крошиться в руках, словно хрустящие вафли.

Топор против пули

Slow Mo Guys решили провести уникальный эксперимент и попробовать разрубить пулю топором в воздухе. Зрелищный результат собрал более 8 миллионов просмотров на YouTube.

Раскаленный шар железа уничтожает все

Эксперимент с раскаленным до 1000 градусов по Цельсию шаром железа стал родоначальником тысяч подобных экспериментов на YouTube в отечественном сегменте. Ролик канала LXG Design показал, что будет, если бросить такой горячий шар на леденцы, в арбуз или тыкву, а также смешать его с банкой колы. Просмотры не такие большие, но зрелищность гарантирована.

Самый сложный паззл в мире

Художник Мартин Джон Калланан доказал, что обладает просто таки титановыми нервами – он потратил почти 12 часов на сборку банкноты в 5 евро, пропущенную через шредер.

Газировка в вакууме

Канал The King of Random решил выяснить, что произойдет с самой обычной газировкой, если поместить ее в самодельную вакуумную камеру и выкачать весь воздух. Результат оказался очень зрелищным и собрал более 2 миллионов просмотров.

Настоящий меч джедая

Каналу The Hacksmith удалось воссоздать световой клинок джедая из Звездных Войн и проверить его в действии. Раскаленный до температуры в 2500 градусов по Цельсию, такой клинок разрезает почти любой материал, к которому прикоснется. В конце видео ребята повторили известный отрывок из первого эпизода кинофильма, когда джедай попытался разрезать толстую металлическую дверь своим клинком.

Игрушечный миниган

YouTube-канал Captain Xavier улучшил игрушечный скорострельный шаромет до такой степени, что он стал буквально миниганом, способный извергать снаряды со скоростью 20 шариков в секунду!