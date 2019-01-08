Фотофакт: По центру Гродно бегают пони 1 8.01.2019, 20:08

В зоопарке заявили, что пони не их.

Явление, когда по городу бегают дикие животные, для Гродно нередки. Так, в Гродно терялся слон, также очевидцы замечали лося. А сегодня по центру, на улице Мицкевича, без сопровождения бегали два пони. Озадаченные этим событием читатели прислали в редакцию сайта Гродно 015.by фотографии.

Пони были замечены очевидцами около 4 часов дня. «Пони бегут в сторону парка Жилибера без сопровождения! Может, потерялись», — сообщили неравнодушные гродненцы.

На фото видно кремово-белого и черного пони, которые сначала находятся рядом с частными домами, затем пересекают пешеходную дорожку и беспечно выходят на проезжую часть. Нетрудно понять, что таким образом создается опасность как для самих животных, так и для водителей. Недавнее ДТП со сбитым под Гродно зубром еще долго будет обсуждаться в СМИ и обществе, ведь водителям грозят огромные штрафы.

Сайт Гродно 015.BY связался с Гродненским зоопарком, вероятно, пони могут быть именно оттуда. Но в зоопарке опровергли эти догадки:

— Пони точно не наши. Наши на месте, да и кремово-белого пони у нас точно нет. Сегодня рабочий день, все животные под полным контролем. Чьи могут быть животные? Возможно, частников, которые катают людей на пони в центре города.

В зоопарке также отметили, что, если пони продолжат бегать по городу, их можно придержать и привести в зоопарк на временную передержку.