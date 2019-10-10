«Все оплатил, съехал, а через два месяца звонит хозяйка и спрашивает, почему я не гашу «коммуналку» 1 10.10.2019, 12:29

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Эти странные арендодатели.

Когда дело касается аренды, со всех сторон только и слышишь жалобы на временных жильцов: убили квартиру, не платили за коммунальные услуги, устраивали дикие вечеринки, перессорились со всеми соседями, пишет «Онлайнер».

Претензий не счесть, и многие из них действительно обоснованны. Если поговорить с некоторыми «профессиональными» квартиросъемщиками, и вправду можно услышать высказывания в духе «не мое — не жалко», «я за все заплатил» и т. д. Но ведь и вторая сторона зачастую совсем не ангелы.

«Своеобразных» собственников, которые выставляют странные требования или удивительным образом проявляют себя уже после того, как жильцы съехали, действительно хватает. Но жалобы в их адрес звучат довольно редко. Настало время восстановить справедливость. И начнет пользователь форума с ником Lik_mishka, который поделился краткой историей. Итак, живешь себе, живешь, платишь вовремя по счетам, потом съезжаешь и...

— Поверьте, адекватных арендодателей намного меньше, чем адекватных квартиросъемщиков, — считает Lik_mishka, который «попутешествовал» за свою жизнь. — У меня на одной квартире был случай: перед тем, как съехать, я полностью рассчитался, всю «коммуналку» по счетчикам с фото оплатил, потом отдал ключи. И вот прошло два месяца, как мне звонит хозяйка и спрашивает: почему это я «коммуналку» не плачу, ведь я же жил в квартире, а новых квартирантов она не нашла.

Случай анекдотичный, но в жизни всегда происходит так, как не придумал бы даже самый талантливый сценарист.