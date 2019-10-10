В Boeing 737 NG обнаружили опасные трещины 10 10.10.2019, 21:15

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Сборка Boeing 737 NG в пригороде Сиэтла. Декабрь 2015 года

У «Белавиа» — семь таких самолетов.

Компания Boeing обнаружила серьёзный дефект в десятках самолетов Boeing 737 Next Generation, пишет meduza.io. Это одна из самых популярных моделей гражданских лайнеров.

Во время проверки производители нашли в каждом двадцатом авиалайнере трещины в детали, которая отвечает за надёжность крепления крыла к фюзеляжу. В США проверку прошли уже около трети самолётов этой серии — 686. Трещины обнаружили в 36 авиалайнерах.

Некоторые авиакомпании прекратили использование повреждённых "Боингов" этой серии. Так, американская Southwest Airlines прекратила полёты двух самолётов, а бразильская Gol Linhas Aereas — сразу одиннадцати.

Всего компания произвела более 7000 таких лайнеров.

Кстати, в авиапарке белорусской авиакомпании "Белавиа" насчитывается семь самолётов Boeing 737NG. Один из них, кстати, был первым самолетом в новой ливрее-"васильке".