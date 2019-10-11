Япония готовится к мощнейшему за 60 лет тайфуну 11.10.2019, 9:26

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Архивное Фото: Kyodo via Reuters

Стихия достигнет региона Токай или Канто сегодня вечером.

На Японию надвигается тайфун Хагибис, который может сравниться по силе с тайфуном Ида, который бушевал в стране 61 год назад и унес жизни более 1,2 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении Японского метеорологического агентства, передает nv.ua.

Ожидается, что тайфун достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября и задержится там в течение суток, а затем продолжит движение на северо-восток к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке Японии.

Также ожидается, что тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди.

Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.

Напомним, в сентябре в Японии бушевал тайфун Факсай. Тогда погибли минимум два человека, еще 40 получили травмы.