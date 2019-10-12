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Как полноценно отдохнуть за короткие выходные

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  • 12.10.2019, 16:11
  • 1,039
Как полноценно отдохнуть за короткие выходные

Пять очень полезных советов.

MHealth.ru дает пять советов, как произвести тонкую настройку выходных. Они подходят не только для мужчин, но и для женщин.

Полюбите свою работу

«Если ты начинаешь мечтать о вечере пятницы уже в среду, значит, хороших выходных не будет, — говорит психолог Шейн Вейн из Сиднея (Австралия) и поясняет: — Если ты ненавидишь свою работу, своего босса, каждый свой будний день, то с такого уровня стресса просто невозможно тут же переключиться на радость и отдых».

Что делать: Если вы не можете поменять работу, поменяйте хотя бы свое отношение к ней. Как? Смиритесь, или найдите в ней что-нибудь хорошее, или придумайте новые стимулы. Нелегкая задача, но вы ведь сами устроили себе эту проблему?

Не рассчитывай на многое

Плохие новости — про мечты о полном освобождении надо забыть. Если на неделе вы вкалываете с утра до ночи, как кузбасский шахтер в забое, то набить холодильник едой, навестить родителей и стереть пыль с любимой плазмы вы можете только в выходные. Конечно, эти дела можно проигнорировать, но потом список невыполненных обязательств (в том числе и перед самим собой) догонит вас в виде чувства вины, как парашют — приземлившегося десантника.

Но даже если вы одинокий богач с домработницей и списка забот на выходные у вас нет, не стоит всерьез рассчитывать, что эти два дня превратятся в сияющий вихрь удовольствий. «Чем выше планка ожиданий в пятницу, тем сильнее будет разочарование в понедельник», — объясняет Энтони Грант, основатель кафедры прикладной психологии в Университете Сиднея.

Что делать: «Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной», — говорил великий русский физиолог Иван Павлов. Думайте об уик-энде как о времени, которое подарит вам эпизоды радости, а не 48 часов праздника. И если заняты делами, немного измените режим работы: например, не суетитесь, передвигайтесь по городу расслабленной походкой и смотрите по сторонам. А еще: полностью освобождайте от забот хотя бы один уик-энд в месяц.

Придумайте ритуалы

Наши предки не парились, чем бы таким заняться в выходные. С утра — в церковь, потом семейный обед, потом беседы у самовара. И все были довольны. Психологи утверждают: полностью отдохнуть в выходные ты можешь только в привычной обстановке, получая привычные удовольствия. Заведите какую-нибудь хорошую традицию: ходить с подругой по субботам в музей, играть с друзьями утром в воскресенье в футбол, принимать гостей в пятницу вечером. «К тому же управлять своим временем гораздо проще, когда в нем есть какие-то ключевые точки, — добавляет уже знакомый тебе психолог Грант. — А слишком большой выбор возможностей — мощный фактор стресса».

Что делать: Даже если вы твердо знаете, что первая половина воскресенья у вас всегда занята занятиями в кружке аквариумистов, оставшееся время на выходных тоже неплохо было бы распланировать заранее. Иначе рискуете растратить время на телевизор, соцсети и прочую ерунду.

Ищите контрасты

«На неделе работаю, на выходных — нет», — тут разницу заметит только ваш мозг. А что же тело? Оно поймет, что сегодня не обычный вторник, если вы займете свои руки-ноги чем-то необычным. Сидите с понедельника по пятницу перед компьютером — в выходные бегайте. Стоите у станка или работаете грузчиком — плавайте. Если вы спортсмен — что ж, после недели тренировок сходите на лекцию «Как устроен человеческий мозг». Поспите в свое удовольствие в мягком кресле.

Что делать: Британские физиологи утверждают, что после спортивных выходных дополнительная энергия в вашем теле будет бурлить до среды включительно. А что же дальше? Например, в среду вечером сходите в спортзал.

Посмотрите на людей

Даже если вас утомили дрязги на работе, провести выходные с любимой собакой не лучшая идея. «Проверенное средство отдохнуть от общения с одними людьми — пообщаться с другими», — советует психолог Шейн Вейн. Смените картинку, услышите новые сплетни, а заодно, может, узнаете, что все ваши проблемы — детский сад в сравнении с буднями вашего приятеля.

Что делать: Общайтесь с позитивными компаниями, это лучшее средство от стресса. Данные от нейрофизиологов: когда вам кто-то улыбается, так называемые зеркальные нейроны вашего мозга включают ответную реакцию.


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