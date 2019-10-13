NASA столкнулось с неведомой силой на окраине Солнечной системы 4 13.10.2019, 10:12

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Ученые пока не знают, чем объяснить аномалию.

Зонды NASA Voyager обнаружили необычное давление на границах Солнечной системы с межзвездным пространством. Ученые пока не знают, с чем это связано, сообщает nv.ua.

Американские космические аппараты Voyager-1 и Voyager-2 запустили в 1977-м году. Несмотря на то, что ряд их систем уже не работают, зонды до сих пор передают некоторые данные на Землю.

Сейчас Voyager-1 находится на расстоянии в 147,5 астрономических единиц (а.е.) от Земли (22 млрд км), а Voyager-2 — 122 а.е. (18 млрд км). Это делает их самыми отдаленными искусственными космическими аппаратами от Земли, которые исследуют глубокий космос.

Недавно в NASA сообщили, что зонды передали информацию о космическом давлении на краю гелиосферы. Гелиосфера — это огромный шар вокруг Солнечной системы, который заканчивается за несколько миллионов километров после Плутона. Границы гелиосферы — гелиопауза — одновременно являются границами Солнечной системы с межзвездным пространством.

До сих пор ученые считали, что ближе к краю Солнечной системы давление (вызванное частицами вроде ионов и электронов, которые нагреваются и ускоряются за счет магнитных полей и создают солнечный ветер), потихоньку снижается и выравнивается за счет встречного давления из межзвездного пространства, которое создают другие звездные системы.

Во время большей солнечной активности, когда наша звезда выбрасывает большее количество плазмы, давление в гелиосфере растет, равно как и снижается во время меньше активности Солнца.

В 2012-м Voyager-1 и Voyager-2 заметили, что давление на краю Солнечной системы гораздо выше, чем предполагалось, после того как они измерили скорость солнечного ветра в этом регионе.

Оказалось, что в гелиосферной мантии ударная волна от Солнца распространяется со скоростью около 300 километров в секунду. Это примерно в тысячу раз быстрее, чем скорость солнечного ветра в воздухе.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/Mary Pat Hrybyk-Keith

Зная расстояние между зондами Voyager, ученые из NASA определили, что давление на краю Солнечной системы, вызванное воздействием Солнца на ионы и электроны, гораздо выше, чем считалось ранее.

Для исследователей это означает, что существуют другие факторы, из-за которых давление так далеко от Солнца все равно растет. Этими факторами могут быть влияние частиц, магнитных сил или космических объектов, о которых пока не знают астрофизики и, соответственно, не учитывают их в своих расчетах.

«Вопрос, почему космические лучи ведут себя по-разному внутри и снаружи гелиосферы, остается открытым», — говорит автор нового исследования из Принстонского университете в Нью-Джерси Джейми Ранкин.

Напомним, в конце 2018-го зонд Voyager-2 покинул пределы гелиосферы и вышел в межзвездное пространство. Voyager-1, в свою очередь, покинул Солнечную систему в 2012-м.

Изначально аппараты Voyager должны были исследовать Юпитер и Сатурн в течение пяти лет. Вместо этого они провели в космосе более 40 лет. До недавнего времени ученые могли общаться с Voyager-2, и сигнал шел более 16 часов в одну сторону.