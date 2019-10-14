Соседи «Маяка Минска»: Нас что, за дураков держат? 7 14.10.2019, 14:54

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Минчане заподозрили, что их хотят обмануть.

После того как проект «Маяка Минска» менялся столько раз, сколько звезд на небе, горожане с подозрительностью относятся к любой активности на территории квартала. Вот и стройка возле СШ №61 (возведенной, кстати, за деньги города, а не Dana Holdings) обеспокоила горожан. Тем более что для сомнений были поводы: еще в июне 2017 года в этом самом месте на рендерах произошел сбой: вместо детского сада появились два «столбика». Застройщик же никак не прокомментировал ситуацию, пишет onliner.by.

И вот строительное дело развернулось, этажи растут один за одним, и внимательные горожане заволновались. «Это вообще не похоже на детский сад. Ощущение, что на пятачке возле школы строят новую высотку, этажей на 16. И хотя на паспорте объекта написано, что будет дошкольное учреждение (и сторож это подтверждает), что-то очень сомнительно. Разве что на первом этаже или в какой-нибудь квартире разместят садик, чтобы оправдать название. Скажите уже: да, мы строим дом, и не дурите людям голову. А то за дураков нас держат», — поделился своими переживаниями один из жителей квартала, который наблюдает за происходящим.

Контуры строящегося здания действительно не похожи на типичный детский сад (и до боли напоминают высотку). Но паспорт объекта не филькина грамота, и на нем четко написано: «Детские ясли-сад на пересечении пр. Независимости и ул. Калиновского». Заказчик — УКС Мингорисполкома (опять же, не всем известный застройщик). Сроки строительства: май 2019 года — 2-й квартал 2020 года. Сделаем скидку на то, что бумага все стерпит, и поговорим с непосредственным производителем работ.

— Это действительно детский сад: вся документация в порядке. Он будет состоять из двух трехэтажных блоков и одного двухэтажного (он, кстати, уже практически готов). Бассейна в садике не будет, но эту проблему, наверное, можно будет решить за счет расположенной рядом школы. Предусмотрен большой гимнастический зал. Ясли-сад рассчитаны на 265 детей.

В строительстве используются пазо-гребневые керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт». Они ничем не хуже кирпича. К тому же фасад здания будет утеплен минеральной ватой. Родители могут не беспокоиться: холодным садик не будет. Строительство идет по графику, в отведенное время мы укладываемся. Окончание работ — 22 марта, думаю, к этому времени все будет готово, — объяснил прораб Андрей Соловей (кому как не ему знать все тонкости).

Что ж, звучит разумно и убедительно, но наблюдать за стройкой продолжим, чтобы снять все вопросы и повисшее в «Маяке» напряжение.