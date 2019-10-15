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Видеофакт: 70-тысячный стадион в Киеве вместе с Михалком поет «Воины света»

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  • 15.10.2019, 12:25
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Видеофакт: 70-тысячный стадион в Киеве вместе с Михалком поет «Воины света»
Сергей Михалок

Как белорусский музыкант разогревал «Олимпийский» перед матчем Украина — Португалия.

14 октября в рамках квалификации на Евро-2020 сборная Украины по футболу принимала в Киеве действующего чемпиона Европы Португалию. Перед началом встречи 70-тысячный НСК «Олимпийский» разогревал белорусский музыкант Сергей Михалок и его группа «Ляпис-98», пишет tut.by.

Перед стартом матча оркестр «Ляпис-98» спел свой хит «Воины света» в унисон с 70-тысячным стадионом. Сергей Михалок круто зарядил стадион и пожелал победы украинцам. Посмотрите на мощнейший перформанс в его исполнении.

Напомним, сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и, обеспечив себе первое место в группе «B», досрочно отобралась на чемпионат Европы 2020. Голы в составе хозяев забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

У португальцев забитым мячом отметился капитан Криштиану Роналду, реализовавший пенальти и оформивший 700-й гол в карьере.


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