10 фильмов, которые каждый отец должен показать своему сыну 2 15.10.2019, 12:32

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Кино формирует личность не хуже, чем книги и разговоры.

Моему сыну всего шесть. Но я уже составил список фильмов, которые я точно покажу ему до его 15-летия, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

Кино формирует личность не хуже, чем книги, разговоры с родителями. Не стоит ждать, пока YouTube или, не дай Бог, телевизор, отберут у вас шанс повлиять на фундаментальные основы мировоззрения вашего ребенка.

Вот фильмы, которые я обязательно покажу своему сыну, чтобы помочь ему вырасти личностью, адекватной безумному миру, в котором мы живем.

На всякий случай, это список составленный мной — мизантропом, гиком и фанатом фантастики. Прошу фанатов других жанров отнестись с пониманием

1. Бесконечная история

Режиссер: Вольфганг Петерсен

Германия, 1984 год

Самая лучшая, самая добрая, самая поучительная сказка, которую я когда-нибудь видел. Она подготовит ребенка к мысли, что всегда есть добро и зло, между которыми есть четкая грань. Как бы циники-взрослые не старались представить все так, будто в мире преобладают оттенки и полутона и что плохие деяния можно оправдать благими намерениями.

2. Хороший, плохой, злой

Режиссер — Серджио Леоне

Италия, 1966 год

Идеальное приключенческое кино. И лучший вестерн в истории. Не всегда просто с самого начала разобраться, кто хороший, а кто плохой. Но в любом случае, главное, не быть плохим.

А еще — мало быть хорошим. Нужно еще и стрелять быстрее и точнее. Бог всегда на стороне тех, у кого лучше артиллерия.

3. Голубая бездна

Режиссер — Люк Бессон

Франция, 1988 год

Лучший фильм о мечте. Точнее, о Мечте.

А настоящая Мечта должна быть у каждого мужчины. Это женщины с самого начала точно знают, что им нужно. Для мужчины жизнь — это поиск Мечты…

Я скажу своему сыну, что у него рано или поздно появится Мечта. И он должен следовать за ней, даже если она будет казаться неосуществимой. Лучшее доказательство — такие люди как Стив Джобс или Илон Маск.

4. Враг мой

Режиссер — Вольфган Петерсен

США, 1985 год

Классика космической фантастики. По напряжению и визуальной красоте даст фору многим современным фильмам, напичканным спецэффектами.

Но главное — это удивительная по своей эмоциональной силе и философскому подтексту история о вражде, а затем дружбе человека и инопланетянина.

Не всегда твоим врагом является тот, кого так называют. Порой враги становятся лучшими друзьями, а друзья оказываются полным дерьмом…

5. Мотылек

Режиссер — Франклин Дж. Шаффнер

США, 1973 год

Настоящее мужское кино. Это фильм о том, что именно свобода делает человека человеком. О том, что свобода — самое ценное, что есть у человека. И о том, что можно быть свободным даже когда свобода кажется недостижимой.

А еще в этом фильме — подзабытая звезда Стив Маккуин в расцвете сил. Таких брутальных мужиков в современном кино нет вообще. И не ясно, будут ли когда-нибудь.

6. Плата за страх

Режиссер Анри-Жорж Клузо

Франция, 1953 год

А вот это, наверное, самое мужское кино всех времен. О выдержке, о стальных нервах, о настоящем мужестве, о том, что самая важная победа — это победа над собой. И о том, что настоящий мужчина никогда не сдается, какой бы безвыходной и отчаянной не была ситуация.

О том, что настоящий мужчина — это не обязательно накачанная «бицуха» и модные кеды. Настоящий мужчина — это несгибаемый характер и стальные нервы.

7. 2001: Космическая одиссея

Режиссер — Стэнли Кубрик,

Великобритания — США, 1968 год

Конечно, ребенок вполне может дожить до полового созревания и без тягучей философии и визуальной симметрии Стэнли Кубрика.

Но думающему ребенку неплохо бы узнать, что наша Вселенная — это не просто абстрактная строчка из учебника по физике, а путь к познанию высших материй не обязательно лежит через церковь.

8. Престиж

Режиссер — Кристофер Нолан

США, 2006 год

Это не только хорошая фантастика. Это еще и попросту киношедевр. Покажите его ребенку, чтобы он узнал, что такое настоящее искусство повествования, что такое язык кино.

Если он вырастет «синефилом», то пусть сам погружается в пучины артхауса, к коему Престиж отношения, безусловно, не имеет. В этом-то и вся соль. Фильм Нолана показывает, что и массовое кино может порождать шедевры.

9. Квадрология об Индиане Джонсе

Режиссер — Стивен Спилберг

США, 1981−2008 гг.

Прекрасное кино о том, что мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки, что добро должно быть с кулаками, что интеллект и образованность всегда побеждают грубую силу.

Ну и конечно, что чувство юмора сильнее танков и останавливает пули.

10. Бездна

Режиссер — Джеймс Кэмерон

США, 1989 год

Очень и очень гуманная фантастика. Нынче такого почти не снимают.

Здесь есть любовь, самопожертвование, глубины океана, инопланетяне. Поступки настоящего мужчины. Поступки настоящей женщины.