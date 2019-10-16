Кремль свергнет Кадырова? 16.10.2019, 7:48

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Рамзан Кадыров

Фото: kp.ru

Чеченский блогер — о последних событиях в регионе.

Рамзан Кадыров проводит зачистку элиты – высокопоставленные чиновники и силовики находятся в «секретных тюрьмах». Об этом говорится в расследовании «Новой газеты».

Как сообщает издание, все началось с бывшего мэра города Аргун – Ибрагима Темирбаева, с которым у Кадырова много лет был конфликт, передает «Белсат».

В российских СМИ в последнее время пишут о якобы готовящемся заговоре против главы республики. Почему Рамзан Кадыров не доверяет чеченским чиновникам и зреет ли против него бунт?

Об этом журналисты поговорили с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым, который, был вынужден покинуть Чечню из-за угроз в свой адрес.

Кадыров сам придумал версию про бунт, рассказывает блогер.

«Чтобы не показывать другим, что он наказал тех, кто плохо о нем высказался, они показывают якобы как хорошо работают кадыровские органы, выявляют попытки заговора».

Людей, которые общались с Ибрагимом Темирбаевым, наказывают за нелояльность Кадырову, считает блогер.

«Сколько бы танцев теперь не выплясывали и стихов не написали, все, что было до – аннулируется. Если будет готовиться переворот против Кадырова, то он будет срежессирован в Кремле. И Кадыров будет бессилен».