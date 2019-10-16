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Лига чемпионов: минская «Юность» вышла в плей-офф

  • 16.10.2019, 7:52
Лига чемпионов: минская «Юность» вышла в плей-офф

Это произошло благодаря победе «Лозанны» над «Оцеларжи».

В матче хоккейной Лиги чемпионов "Лозанна" в основное время оказалась сильнее "Оцеларжи" (5:3), сообщает pressball.by.

Такой результат позволил минской "Юности" занять второе место в группе и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Лозанна — Оцеларжи — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Турнирное положение в группе "D": Лозанна — 12 очков (6 матчей), Юность — 9 (6), Оцеларжи — 8 (6), Пеликанс — 7 (6).


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