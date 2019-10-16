Патриарх Кирилл назвал либерализм «греховной идеей» 19 16.10.2019, 8:45

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Патриарх Кирилл

Глава Московского патриархата порассуждал о 1990-х, революциях и Петербурге.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм – это "в каком-то смысле" греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога, сообщает ria.ru.

"Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре - что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя - это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог", - сказал он на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем в Петербургском епархиальном управлении.

По его словам, "пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм", а на заре XX века люди были им очарованы. Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что "хотя какая-то власть должна быть - без полицейских на улице не обойтись - но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть", сказал предстоятель.

По мнению патриарха Кирилла, революции неслучайно происходили именно в Петербурге, "потому что был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей".