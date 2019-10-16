закрыть
16 октября 2019, среда, 9:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Патриарх Кирилл назвал либерализм «греховной идеей»

19
  • 16.10.2019, 8:45
  • 1,305
Патриарх Кирилл назвал либерализм «греховной идеей»
Патриарх Кирилл

Глава Московского патриархата порассуждал о 1990-х, революциях и Петербурге.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм – это "в каком-то смысле" греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога, сообщает ria.ru.

"Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре - что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя - это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог", - сказал он на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем в Петербургском епархиальном управлении.

По его словам, "пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм", а на заре XX века люди были им очарованы. Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что "хотя какая-то власть должна быть - без полицейских на улице не обойтись - но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть", сказал предстоятель.

По мнению патриарха Кирилла, революции неслучайно происходили именно в Петербурге, "потому что был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей".


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов