Лучшие способы сэкономить в путешествии 3 16.10.2019, 10:43

Несколько советов, которые помогут сделать поездку бюджетнее.

Эксперты ресурса OneTwoTrip опросили онлайн 1271 туристов со всего мира и выяснили самые эффективные лайфхаки, как сделать путешествие дешевле. Так, одним из лучших способов экономить на путешествиях оказался поиск билетов не только в определенный город прибытия, но и по соседним направлениям, пишет «Сегодня».

Кроме этого, путешественники советуют покупать авиабилеты во вторник, поскольку в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют, и, если он растет, билеты автоматически дорожают. Также рекомендуют бронировать отели с бесплатной отменой и следить за ценой: как только она снижается, можно перебронировать дешевле.

Еще один популярный способ экономии – оплату отеля сразу после бронирования, а не при заселении – назвали 65 процентов опрошенных. По их словам, так цены будут ниже и, более того, можно выиграть за счет колебаний курса валюты.