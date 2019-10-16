Минск станет больше 1 16.10.2019, 11:31

Фото: 3df.by

В его черту включат часть Смолевичского района.

Лукашенко подписал указ об изменении границ Минска и Смолевичского района. Такие меры были приняты в целях комплексного развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту Минск, пишет onliner.by.

С 1 января 2020 года в черту столицы будут включены земельные участки юридических лиц общей площадью более 321 га, расположенные в Смолевичском районе. Эти земли будут относиться к Октябрьскому району столицы. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, в последний раз изменить границы Минска было решено в мае прошлого года. Участок площадью 1,48 га, расположенный на территории промышленной зоны Шабаны, предлагалось включить в состав Минской области и Минского района для реализации инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли.