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«Баста!»: Черный снег может показаться цветочками

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  • 16.10.2019, 11:51
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«Баста!»: Черный снег может показаться цветочками

Экоактивисты показали реальное положение вещей с экологией в Могилеве.

Вчера руководство могилевского завода с российским капиталом «Омск Карбон» организовало встречу с какими-то неизвестными экоактивистами, на которой долго и красноречиво рассказывали о том, как хорошо в Могилеве с окружающей средой. Было, есть и будет. Тем временем настоящие экоактивисты, которых не пустили на встречу поснимали реальную обстановку в городе, пишет Telegram-канал «Баста!».

- Это пока еще без «Омск Карбона». Представьте, что будет после его официального открытия и запуска. Черный снег, о котором писали год назад, покажется цветочками.


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