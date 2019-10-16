СМИ: Российский полковник-миллиардер Захарченко был связан с «молдавским ландроматом» 3 16.10.2019, 12:30

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Дмитрий Захарченко

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Он мог обеспечивать прикрытие вывода более из РФ более $250 миллионов.

СК РФ расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат», говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.

Дело «1520»

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

По данным следствия, говорят источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдову.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

«1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко, говорят собеседники РБК.

Как работала молдавская схема

Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

Схема по отмыванию средств действовала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников РБК.

По словам знакомого с ходом следствия собеседника РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».

«Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого», — говорит собеседник РБК. По его словам, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн. «Новая газета» в 2017 году писала, что Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год был единственным бенефициаром двух компаний — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме.

Еще один источник, близкий к следствию, подтвердил РБК информацию о проверке участия Усатого и Крапивина в отмывании средств. Он рассказал, что Дмитрий Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520». «Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались», — отметил собеседник.

Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году, сказал источник РБК. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый. В ноябре у него прошли обыски.

В 2016 году власти Молдовы возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон собирается организовать его преследование. Но в июне 2019 года он вернулся в Молдавию. 20 октября в стране пройдут парламентские выборы, в которых принимает участие партия Усатого.

РБК направил запросы СК, «1520» и адвокатам фигурантов дела.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал РБК адвокат Захарченко Александр Горбатенко в ответ на вопрос о связи его клиента с делом ландромата.

Ренат Усатый рассказал РБК, что не имел отношение к группе 1520, «знаком с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным, как и со всем РЖД». По словам собеседника, он возглавлял компанию в Нижнем Новгороде, которая сотрудничала с РЖД. «Что касается Захарченко, то я никогда его не видел и не знаю, кто этот человек», — говорит молдавский политик.

Он добавил, что его в «эту историю» вставил в своих показаниях банкир Герман Горбунцов. «С 2010 года я был первый в Молдавии, кто начал вскрывать в Молдавии все обнальные схемы, ландроматы, и я говорил, что Горбунцов организовал потоки $10-20 млн в сутки, которые крышевал Плахотнюк и первые силовики Молдавии», — говорит Усатый. «Когда меня спрашивают, общаюсь ли я с Плахотнюком, то мне смешно, потому что в 2017 году Следственный комитет России возбудил дело на Плахотнюка, который пытался организовать на меня покушение, — добавил он. — Как я могу говорить с человеком, который меня заказал».

В июне Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком Молдавии, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Плахотнюк выехал с территории Молдавии.

В августе Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского предпринимателя Вячеслава Платона по делу Плахотнюка о выводе из России более 37 млрд руб.

10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Помимо этого он был лишен звания полковника полиции и наград, а также получил на два года запрет занимать руководящие должности в государственных органах. 15 октября Мосгорсуд продолжил рассматривать апелляцию Захарченко на приговор.