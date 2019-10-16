Зеленский: Рано говорить о формуле Штайнмайера 16.10.2019, 14:34

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что сначала — разведение сил и обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить об имплементации формулы Штайнмайера.

Об этом он заявил во время официального визита в Латвию, сообщает «Новое время».

«Пока рано говорить о формуле Штайнмайера и законах (о статусе Донбасс — Ред.), сначала должно быть разведение сил и обмен пленными», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, только если будет встреча в Нормандском формате.

«Если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну», — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в Верховной Раде, но пока что рано говорить об этом.