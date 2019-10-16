Требование Украины распустить «Л/ДНР» застало Кремль врасплох 1 16.10.2019, 15:21

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина пожаловался на «новые вводные».

В Кремле пока не могут определиться с реакцией на вчерашние принципиальные условия, которые на минской переговорной площадке выдвинула Украина для проведения выборов на ныне оккупированной территории Донбасса. Заявление секретаря президента РФ Владимира Путина по этому поводу опубликовало ТАСС.

Украина потребовала распустить террористический организации ЛНР/ДНР, демилитаризовать некоторые населенные пункты, перестать стрелять, а также вывести ОРДЛО из рублевой зоны.

"Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, уточнив, что неожиданные они якобы не только для официальной Москвы, но и для ФРГ с Францией.

Он отметил, что ему по этому поводу "пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей". "Пока непонятно", - сказал секретарь Путина.

В Кремле настаивают, что минские соглашения "были парафированы представителями республик", хотя это не так: в комплексе мер нигде нет упоминания террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".