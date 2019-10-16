NZZ: Подготовка к революции 16.10.2019, 16:06

Политика страха больше не работает.

"Молодые россияне не знают ничего, кроме системы Путина, и начинают все чаще задавать вопросы. Режим реагирует беспомощной жестокостью", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, (перевод - inopressa.ru).

"Зима, шутят в России, всегда приходит неожиданно. С началом холодов люди чаще всего еще несколько недель ждут включения центрального отопления. (...) Единственное, к чему постоянно готовится российское государство - это революция. Не то, чтобы имелись хотя бы мельчайшие признаки того, что она начинается, но законы становятся все более строгими, аппарат безопасности все более крупным, его действия все более жесткими. А жертвы государственного насилия становятся заметно моложе, - отмечает автор публикации Николай Клименюк. - Порой создается впечатление, что для того, чтобы считаться для государства врагом, достаточно быть молодым. Молодые россияне, в свою очередь, все больше интересуются политическими и общественными темами".

21 августа 2017 года крупный пожар опустошил исторический центр Ростова-на-Дону. "Пламя разрушило 120 большей частью деревянных домов и освободило таким образом дорогу гигантским строительным проектам, которые поддерживала городская администрация и которым долгое время противились жители этих домов. 5 ноября 17-летний Ян Сидоров и 20-летний Владислав Мордасов пришли к городской администрации, чтобы выразить солидарность с пострадавшими. Их протест продлился лишь несколько минут, их арестовали еще до того, как они смогли развернуть свои транспаранты (...) и достать принесенный мегафон. За это спустя почти два года содержания в СИЗО их приговорили к 6,5 годам лишения свободы", - пишет Клименюк.

Прежде чем решиться на демонстрацию, молодые люди обсуждали свои планы в чате. Группа в Telegram, насчитывавшая около 200 участников, называлась "Революция 5/11/2017. Ростов-на-Дону" - отсылка к пророчеству блогера Вячеслава Мальцева, по мнению которого в этот день в России произойдет новая Октябрьская революция. В последние годы Мальцев "привлекал к себе внимание прежде всего своими эксцентричными выступлениям и заговорщическими публикациями", отмечает издание. В связи с предреченной им революцией по всей России было арестовано более 500 человек, которые были подписаны на его блог или оставляли там комментарии. Некоторые из них отделались денежными штрафами, другим пришлось на несколько лет отправиться в тюрьму.

"Там, где революции нет, ее фабрикует аппарат безопасности. В конце концов, он должен быть активным и доказывать свою необходимость. В марте 2018 года в Москве были арестованы 10 предполагаемых членов экстремистской группировки "Новое величие", они якобы планировали осуществить государственный переворот с применением насилия. Однако этой группировки никогда не существовало, она от начала до конца была выдумана сотрудниками следственных органов, работавших под прикрытием", - указывает Клименюк.

Сегодня в протестах участвует, в основном, молодежь. "Это примечательное изменение определенно связано со сменой поколений: сегодняшние школьники и студенты выросли при Путине, они не знают другой системы. Немалую роль, несомненно, играет и осуществленная в последние годы смена курса государственной молодежной политики. В первые три срока Путина, на должности президента и премьер-министра внутренняя политика была в руках очевидно манипулятивного заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова. Его тактика состояла в учреждении верных режиму молодежных организаций для того, чтобы локализовать там активных молодых людей. Тогда они могли мнить себя частью некого движения и воображать, что выступают за более сильную Россию, преследуя всех возможных врагов, от оппозиционеров до тех, кто неправильно парковался (...). После массовых демонстраций в 2011 и 2012 годах Суркова убрали с должности неофициального главы внутренней политики. Впредь государство делало ставку на грубое подавление всякого активизма (...)", - говорится в статье.

"Государство как таковое - а его молодые россияне знают лишь в форме путинского режима - вызывает у них все больше подозрений. Тем чаще они увлекаются анархистскими и либертарианскими идеями, отрицающими принцип государственности с левых или правых позиций. Государство карает за такие интересы, даже в рамках образования, используя привычные методы: аресты, пытки, тюрьму. Так все более расплывчатой становится и разница между учебой и протестом".

После того, как два студента МГУ спросили своего ректора на собрании, интересуется ли он судьбой их товарища, арестованного в феврале, их задержали. "Если вскоре они окажутся перед судом как члены анархистской террористической группировки, никто не удивится. (...)", - пишет Клименюк.