Литовские консерваторы покинули заседание Сейма из-за позиции по БелАЭС 3 16.10.2019, 16:31

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Депутаты обратятся к президенту Литвы за поддержкой.

16 октября члены «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис, Эммануэлис Зингерис и Лауринас Кащюнас покинули заседание парламентского Комитета по иностранным делам. На заседании обсуждался вопрос о позиции Литвы в переговорах Евросоюза и Беларуси, передает корреспондент Сharter97.org из Вильнюса.

Консерваторы предложили дополнить позицию Литвы пунктом об отказе покупать электроэнергию с небезопасной Островецкой АЭС. В проекте говорилось, что все будущие соглашения ЕС и Беларуси должны содержать позицию Литвы по Островецкой АЭС. Депутаты от консерваторов настаивали, чтобы МИД Литвы принял меры для того, чтобы положение о недопуске электроэнергии со станции на внутренние рынки было включено в переговорные условия ЕС в документах, регулирующих отношения Брюсселя с Беларусью.

Комитет по иностранным делам отказался голосовать по этому предложению, после чего депутаты вышли из зала заседания.

«Мы не видели другого выхода, кроме как покинуть зал заседаний, потому что не хотели узаконить компрометирующую позицию руководящих органов в отношении Островецкой АЭС», — заявил депутат Аудронюс Ажубалис. Он добавил, что председатель Комитета по иностранным делам и МИД Литвы задерживают решение вопроса.

Депутаты от консерваторов заявили, что будут вынуждены обратиться к президенту Литвы с просьбой взять на себя инициативу по обеспечению надлежащего представления позиции Литвы европейским и трансатлантическим партнерам и получения необходимой поддержки.

Депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис заявил, что консерваторы намерены использовать инструменты парламентской дипломатии и будут говорить о небезопасности Островецкой АЭС во время встреч с парламентариями других стран и в обращении к лидерам Европейской народной партии. «Угроза, создаваемая Островецкой АЭС, должна стать проблемой не только для Литвы, но и для Европейского Союза в целом», — добавил Зингерис.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил новые меры для блокировки электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской АЭС. Поправки к закону предусматривают возможность аннулирования разрешений и запрет на выдачу новых на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной с начала ее деятельности.

В апреле 2017 года парламент Литвы принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных атомных электростанций. В июне сейм Литвы признал строящуюся в Островце АЭС небезопасной и угрожающей национальной безопасности Литвы.