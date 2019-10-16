Диетологи рассказали, как правильно питаться на работе 3 16.10.2019, 16:37

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Не стоит пренебрегать перерывом на обед и есть всухомятку.

Человек не может употреблять больше продуктов, чем расходует энергии, отмечают эксперты питания, данный фактор нужно учитывать питаясь в офисе, пишет lenta.ua.

Вторым правилом является то, что содержание жиров, белков и углеводов, а также витаминов и минеральных веществ, должны соответствовать физиологическим потребностям. На это влияет возраст, пол и род деятельности.

Необходимо учитывать специфику того или иного вида работ, причем в данном сегменте выделяют четыре группы физических нагрузок. Надо есть 5-6 раз в день, перерывы между приемами пищи не должны быть более чем 2,5-3 часа.

При отсутствии в желудке пищи свыше четырех часов возможно сокращение его стенок и появление ощущения голода. Раздражение слизистой оболочки чревато гастритами и язвенной болезнью, а при поражении двенадцатиперстной кишки возможен дуоденит.

Пирожки, булочки, чай или кофе не заменят горячий обед, состоящий из нескольких блюд, отмечают диетологи.