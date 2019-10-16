В Островецком районе торжественно открыли… остановку

В Островецком районе торжественно открыли… остановку14
- 16.10.2019, 18:22
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С перерезанием красной ленточки и зрителями.
В Островецком районе в агрогородке Ворняны торжественно открыли автобусную остановку. Все как полагается: со зрителями, представителями местной власти и перерезанием красной ленточки. Остановку совместно построили пожарные, дорожники и «Красный крест», сообщает «Астравецкая праўда».
На открытии автобусной остановки присутствовали начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Рыбак и председатель районного Совета «депутатов» Ирина Тальчук — именно они торжественно перерезали красную ленточку, — а также местные жители и школьники.
Помимо расписания, здесь можно почитать правила безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.