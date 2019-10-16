Литва хочет сделать для себя невозможным покупку энергии c БелАЭС 5 16.10.2019, 20:11

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Президент Литвы представил парламенту поправки к законам о покупке электроэнергии.

Президент Литвы Гитанас Науседа представил парламенту поправки к законам, направленных на предотвращение приобретения электроэнергии в странах с опасными ядерными электростанциями, сообщает официальная страница президента Литвы, передает «Белсат».

«Импорт электроэнергии, произведенной таким образом, опаснен для окружающей среды и общественного здоровья Литвы, создает угрозу для нашей национальной безопасности. Поэтому сейчас необходимо принять дополнительные меры, которые ограничат возможности такой электроэнергии попасть на территорию Литвы», – заявил Гитанас Науседа.

Поправки предусматривают моментальный отзыв выданных разрешений на импорт электроэнергии из стран, где атомная станция признана опасной, и отказ в выдаче новых.

Кроме того, Государственная служба по регулированию энергетики сможет обратиться в координационный комитет по национальной безопасности для проверки импортеров электроэнергии. И если будут выявлены возможные угрозы национальной безопасности Литвы, то служба сможет аннулировать действие разрешения.

Два года назад литовский Сейм законодательно признал строящуюся Островецкую АЭС угрозой национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью и ограничил импорт энергии из Беларуси и России.

Вильнюс утверждает, что участок, на которой стоит АЭС, находится в пределах сейсмической зоны, и проект имеет различные серьезные недостатки.

Премьер-министр Литвы даже предлагал Минску переделать ядерную станцию в Островце в газовую.

Об отказе приобретать энергию с БелАЭС заявила также Польша.