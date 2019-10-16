Amnesty International: Белорусские власти должны снять с Полиенко все обвинения 1 16.10.2019, 20:43

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Дмитрий Полиенко

Завтра в Беларуси за закрытыми дверьми начинается процесс над политзаключенным.

Белорусские власти должны гарантировать право бывшего узника совести Дмитрия Полиенко на справедливое судебное разбирательство и обеспечить гласность судебных слушаний по его делу, заявила Amnesty International накануне начала процесса, назначенного 17 октября.

«Суд над Дмитрием Полиенко продолжает скрупулезно задокументированную историю его преследования властями за его общественную деятельность. Белорусские власти должны снять с него все обвинения, связанные с мирным осуществлением его права на свободу выражения мнений, а также открыть процесс над ним для общественности и СМИ», — заявила Айша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси.

«Несмотря на постоянные преследования и отбытие двух лет в колонии за мирный протест Дмитрий Полиенко продолжил свою активистскую деятельность. По-видимому, это и является причиной, по которой белорусские власти преследуют его, выдвинув новый набор уголовных обвинений. Amnesty International рассмотрела его дело и пришла к выводу, что по крайней мере три обвинения в отношении него являются незаконными и должны быть немедленно сняты», — добавила она.

Несмотря на постоянные преследования и отбытие двух лет в колонии за мирный протест Дмитрий Полиенко продолжил свою активистскую деятельность. По-видимому, это и является причиной, по которой белорусские власти преследуют его, выдвинув новый набор уголовных обвинений.

«Белорусские власти обязаны доказать, что обвинения по четвертому пункту обвинения в злостном хулиганстве являются обоснованными и что вина Дмитрия Полиенко доказана вне всякого разумного сомнения. Пока что их решение провести процесс за закрытыми дверями вызывает серьезные вопросы относительно реальной мотивации этого обвинения», — подчеркнула Джанг.

Дмитрий Полиенко, ранее несправедливо осуждённый за «применение насилие в отношении представителя власти» и освободившийся только в октябре 2018 года, был вновь арестован 20 марта 2019 года по подозрению в «злостном хулиганстве» после инцидента, в ходе которого он якобы брызнул из баллончика со слезоточивым газом сделавшему ему замечание мужчине. Сам Полиенко утверждал, что действовал в целях самообороны.

Впоследствии против него было выдвинуто еще три уголовных обвинения: в «оскорблении представителя власти», в «разжигании расовой, этнической, религиозной или иной социальной ненависти или вражды» и в «осквернении зданий и нанесении ущерба имуществу» — эти обвинения связаны со сделанным якобы им граффити «Менты убивают людей». Amnesty International считает, что эти обвинения связаны исключительно с мирным осуществлением его права на свободу выражения мнений и укладываются в историю преследований, с которыми Полиенко сталкивается уже много лет.