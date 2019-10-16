Кем была «пригожинская пленница» в Минске 16.10.2019, 22:42

Анна Богачева и Евгений Пригожин, коллаж

В качестве «Анны Тригги» Анна Богачева ранее бывала в Беларуси.

Анна Богачева, разыскиваемая США по делу о вмешательстве в выборы, она же бывшая участница националистической организации "Русский образ" Анна Тригга, в начале этой недели была задержана в Минске по американскому запросу, но вскоре отпущена на свободу. Радио Свобода, которое за 10 дней до этого задержания опубликовало большое расследование о Богачевой-Тригге, рассказывает еще о нескольких эпизодах ее биографии: например, о возможной причастности к деятельности интернет-троллей в Македонии и об организации концерта украинской рок-группы "Сокира Перуна", ставшей причиной недавнего скандала с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Во вторник в российских СМИ появились сообщения о том, что Богачева (она же, как установило ранее Радио Свобода, "Анна Тригга" из националистической организации "Русский образ") задержана в столице Беларуси по запросу США, однако уже спустя несколько часов посольство России в Минске опубликовало твит, в котором сообщалось, что Богачева находится на свободе. Белорусские власти утверждают, что не ограничивали свободу Богачевой, а лишь попытались "выяснить" у нее некие "обстоятельства", связанные с тем, что ее фамилия находится в белорусских "базах данных".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Как ранее сообщил белорусский сайт российского агентства "Спутник" со ссылкой на адвоката Богачевой, она с мужем и маленьким ребенком была задержана в гостинице в Минске около 22 часов 13 октября по запросу США, связанному с делом о вмешательстве в выборы. В Министерстве иностранных дел России после этого заявили, что оказывают Богачевой "консульскую поддержку". Тем не менее, вечером во вторник пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что речь шла не о "задержании", а о "выяснении обстоятельств", поскольку фамилия Богачевой находилась "в белорусских базах данных". Утром в среду, 16 октября, заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук сказал агентству БелТА, что "меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись" и она все время "оставалась на свободе". По словам Стука, Генпрокуратура "не усмотрела оснований для удержания Богачевой с целью выдачи" и поставила вопрос "о прекращении ее международного розыска на территории Беларуси".

Как утверждается в обвинительном заключении Министерства юстиции США, Анна Владиславовна Богачева работала на "фабрику троллей" "повара Путина" Евгения Пригожина как минимум с апреля по июль 2014 года в так называемом "переводческом проекте". По версии ведомства, Богачева вместе с другой сотрудницей агентства, Александрой Крыловой, посетила девять американских штатов, чтобы собрать данные для будущих операций "фабрики троллей" в США. При получении визы она указала "ложную" цель поездки, уже находясь в стране, купила видеокамеры, несколько сим-карт и "одноразовых" телефонов, обсуждала с Крыловой "пути отхода" для себя и своих коллег на случай провала миссии.

Бывшее здание "фабрики троллей" на улице Савушкина в Санкт-Петербурге

В результате собственного расследования, которое было опубликовано за 11 дней до предполагаемого задержания Богачевой в Минске, Радио Свобода удалось выяснить, что Анна Богачева задолго до появления "фабрики троллей" была широко известна в кругах русских националистов как "Анна Тригга". Богачева-Тригга была активисткой организации "Русский образ", входила в "группу поддержки" Ильи Горячева на суде по делу "Боевой организации русских националистов" (БОРН), по итогам которого Горячев получил пожизненный срок за организацию нескольких убийств, а также, предположительно, была знакома с Марией Бутиной, которая тоже попала в поле зрения ФБР во время расследования дела о вмешательстве России в американские выборы и после сделки со следствием была приговорена в США к полутора годам лишения свободы за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства.

В качестве "Анны Тригги" Анна Богачева ранее бывала и в Беларуси. В начале сентября 2012 года она принимала участие в проходившем в Минской области форуме "Русь молодая", который был посвящен "дате 1150-летия основания российской государственности". Россию на форуме представлял "Право-консервативный альянс", националистическая организация, фактически состоявшая из бывших членов "Русского образа". Из Москвы в делегацию ПКА вошел политический активист Евгений Валяев, сегодня регулярно выступающий в качестве эксперта в материалах РИА ФАН, а вот из Петербурга в Беларусь отправилась как раз Анна Богачева-Тригга. Мероприятие открылось приветственным словом представителя посольства РФ Елены Масловой, а Богачева выступила с лекцией на тему манипулирования общественным мнением в интернете.

“Необходимо осваивать подобные приемы по манипулированию общественным мнением для продвижения наших идей на широкую аудиторию", – цитируют слова Тригги организаторы форума. Первый рабочий день конференции завершился стратегической игрой "Единая Русь": "Цель игры – разбившись на 4 команды по названиям русских княжеств, прийти в итоге к объединению Руси", – объяснял близкий к ПКА ресурс Modus Agendi.

Вот как вспоминал лекцию Богачевой-Тригги на форуме еще один его участник, Дмитрий Романов:

"Последняя лекция была на тему "Современные технологии манипулирования общественным мнением – интернет, массмедиа" (Богачева А.В.). Нам рассказали о возможностях манипулирования мнением аудитории интернета. О новых разработках ученых и спецслужб в этой области. Были приведены примеры из жизни, когда то или иное событие представлялось в интернете под "нужным" углом, что способствовало необъективной оценке произошедшего для аудитории".

Примечательно, что в отчете о форуме ресурса Modus Agendi представительница петербургского крыла ПКА названа Анной Триггой, а в процитированной выше записи участника мероприятия "Тригга" уже оказывается Богачевой А.В. Сделанный на лекции снимок Богачевой, сидящей за столом с белорусским и российским флагами, тогда же, 1 сентября 2012 года, опубликовал в своем инстаграме Евгений Валяев. После появления новостей о задержании Богачевой 15 октября 2019 года этот пост был удален, однако в распоряжении Радио Свобода остался его скриншот:

С русскими националистами, как выяснило в своем предыдущем расследовании Радио Свобода, связаны не только бывшие, но и действующие сотрудники "Агентства интернет-исследований" (хотя у Радио Свобода нет точных данных о том, что Анна Богачева больше не работает на Евгения Пригожина).

Македонский след и "Сокира Перуна"

13 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил в Киеве концерт украинской рок-группы "Сокира Перуна", популярной у украинских радикальных националистов. Появление Гончарука на таком концерте вызвало скандал в украинском обществе, однако мало кто из освещавших эту историю знал, что в 2008 году концерт "Сокиры Перуна" в российском Ставрополе организовывала именно Анна Тригга. Как сообщил Радио Свобода анонимный источник, приславший в редакцию письмо по электронной почте, в 2006–2007 годах Богачева-Тригга была членом фан-группы "Ермолов-фронт" футбольной команды "Динамо" из Ставрополя. Информационно-аналитическая группа "Сова" называла "Ермолов-фронт" "организацией скинхедов Ставропольского края". На фотографии из удаленного аккаунта Тригги, опубликованной в расследовании Радио Свобода, она запечатлена с Дмитрием "Садко" Плехановым, клавишником другой популярной у националистов группы, "Коловрат", и другом солиста "Сокиры Перуна" Арсения Климачева.

Дмитрий "Садко" Плеханов и Анна Тригга

По словам источника Радио Свобода, в том же 2008 году "Ермолов-фронт" стал ключевым партнером "Русского образа" на юге России, поэтому при переезде в 2009 году в Санкт-Петербург Богачева-Тригга примкнула к местному отделению этой организации.

По данным расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, Анна Богачева посетила несколько американских штатов в июне 2014 года с целью налаживания связей и сбора разведывательных данных. О дальнейших поездках Тригги в США неизвестно, но команда расследователей из издания BuzzFeed и проекта OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) обратила внимание на другой заграничный визит Богачевой: в середине 2015 года она оказалась в Македонии, откуда наземным транспортом отправилась в Грецию, а далее – в Австрию и, возможно Италию. Именно посещение Македонии показалось журналистам особенно примечательным. Дело в том, что из небольшого македонского города Велес (около 50 тысяч жителей) осуществлялось управление более чем сотней "информационных сайтов", которые притворялись американскими медиа и активно вбрасывали в информационное поле фейковые новости на английском языке накануне американских президентских выборов в 2016 году.

Паспортное фото Анны Богачевой из расследования Buzzfeed и OCCRP

Изначально считалось, что сайты были созданы местными тинейджерами, едва говорящими на английском, с целью подзаработать на рекламе и высоком трафике, но расследование BuzzFeed и OCCRP установило, что за сайтами фальшивых новостей стоял известный македонский пиарщик Трайче Арсов. У Арсова были американские партнеры, а для создания контента он привлекал авторов из Великобритании и США, причем один из этих копирайтеров позже сотрудничал с американским праворадикальным блогом The Gateway Pundit.

С помощью данных миграционной службы Македонии расследователи установили, что Богачева-Тригга посетила эту страну всего за три месяца до запуска сайтов фальшивых новостей. В ответ на вопрос журналистов, направленный через "ВКонтакте", о том, что она делала в Македонии, Богачева ответила: "Простите, я не обсуждаю свою работу". На последующие сообщения она не отреагировала. Впрочем, доказать наличие связи Богачевой с Арсовым и его сайтами Buzzfeed и OCCRP не удалось.

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В среду утром близкое к структурам Евгения Пригожина агентство "РИА ФАН" объявило о сборе вопросов читателей своего паблика в социальной сети "ВКонтакте" для "эксклюзивного интервью Анны Богачевой". Свои вопросы в комментариях разместило и Радио Свобода, однако на момент публикации этого материала интервью с Богачевой не появилось ни в социальных сетях, ни на сайте "РИА ФАН".