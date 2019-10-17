Полоцкого блогера, которого пытали в милиции, вызвали в СК 17.10.2019, 16:05

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Роман Левковский

У него хотели забрать телефон.

«Душили профессионально ...»

19-летний блогер Роман Левковский из Полоцка опубликовал 14 октября видеоролик, в котором рассказал, как над ним издевались в отделении милиции. Душили, оскорбляли и угрожали «отвезти в лес», если хоть кому об этом расскажет, сообщает «Вiцебская вясна».

На следующий день парень направил соответствующие заявления в следственный комитет и прокуратуру. В СК Роману выдали постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, но проходить ее парень отказался. Утверждает, что следов удушения на его шее все равно не осталось: «Душили профессионально...»

СК начал проверку по заявлению блогера

16 октября с блогером связались по телефону сотрудники СК и попросили зайти в Полоцкий отдел следственного комитета. Роман согласился.

«Разговаривали со мной корректно, сообщили, что никаких действий по моему заявлению еще не проводилось и что проверка фактов, о которых я пишу в заявлении, будет продолжаться 10 дней. О результатах проверки мне сказали, что обязательно сообщат», - рассказал журналистам Роман Левковский.

Также сообщил, что у него хотели забрать на экспертизу телефон, чтобы попытаться восстановить удаленный милиционерами ролик. По словам Романа, следователи сказали, что этот ролик может послужить доказательством того, что между блогером и сотрудниками милиции действительно произошел конфликт. Но отдавать телефон аж на 30 дней полочанин отказался, объяснив, что без телефона он как без рук.

Роман рассказал, что на входе в следственный комитет едва не столкнулся лоб в лоб с сотрудником милиции Александром Лопатиным, тем самым, который накануне пугал парня, что и «обоссать его может», ведь все равно он никому ничего не расскажет. Как считает полоцкий блогер, Лопатина вызвали в следственный комитет по его заявлению.

Левковский говорит, что никаких бумаг в следственном комитете не подписывал.