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Вячеслав Косинеров: Через шиканье конвоиров Полиенко передал важную информацию

  • 18.10.2019, 11:51
Вячеслав Косинеров: Через шиканье конвоиров Полиенко передал важную информацию
Фото: ПЦ «Весна»

Власти занервничали из-за вчерашней победы активиста над судебной системой.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил соратник Дмитрия Полиенко Вячеслав Косинеров:

«После вчерашнего жеста Дмитрий Полиенко через шиканье конвоиров передает, что терпит чрезвычайно жесткое давление со стороны администрации СИЗО-1 («Володарка»).

А именно: он попал в ШИЗО и получил профилактический учет. Несмотря на это - держится бодро и мужественно».

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены. После этого процесс сделали открытым, а с активиста сняли обвинения по трем из четырех статей.


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