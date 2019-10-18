Вячеслав Косинеров: Через шиканье конвоиров Полиенко передал важную информацию 18.10.2019, 11:51

Фото: ПЦ «Весна»

Власти занервничали из-за вчерашней победы активиста над судебной системой.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил соратник Дмитрия Полиенко Вячеслав Косинеров:

«После вчерашнего жеста Дмитрий Полиенко через шиканье конвоиров передает, что терпит чрезвычайно жесткое давление со стороны администрации СИЗО-1 («Володарка»).

А именно: он попал в ШИЗО и получил профилактический учет. Несмотря на это - держится бодро и мужественно».

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены. После этого процесс сделали открытым, а с активиста сняли обвинения по трем из четырех статей.