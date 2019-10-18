Замглавы российского Генштаба подозревается в крупном мошенничестве 10 18.10.2019, 17:55

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Халил Арсланов

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Под видом российских разработок в войска поставлялась спецтехника китайского производства.

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщает «Немецкая волна».

Одним из эпизодов дела о мошенничестве является поставка в войска китайской техники под видом российских разработок, пишет "Коммерсант". По данным следствия, на сделанной в КНР спецтехнике просто меняли этикетки. Ущерб оценивается как минимум в 2,2 миллиарда рублей.

Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые сообщники. Уголовные дела о хищении госсредств ведутся в отношении руководства "Воентелекома" с конца 2017 года.

Одновременно с Арслановым обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены начальнику управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павлу Кутахову. Оба фигуранта свою вину не признали. Кутахов арестован, Арсланову стало плохо во время допроса и он был отправлен в госпиталь.