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Белорусские власти и радио «Минск» грубо нарушили белорусское законодательство

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  • 19.10.2019, 14:11
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Белорусские власти и радио «Минск» грубо нарушили белорусское законодательство

Речь идет о статье 76 Избирательного кодекса.

Как сообщила Charter97.org юридическая служба гражданской кампании «Европейская Беларусь», белорусские власти и радио «Минск» грубо нарушают белорусское законодательство, в частности статью 76 Избирательного кодекса, которая разрешает доверенным лицам кандидата в депутаты представлять интересы кандидата во взаимоотношениях с любыми государственными органами.

«Доверенные лица помогают кандидату в проведении избирательной кампании, ведут агитацию за его избрание, представляют интересы кандидата во взаимоотношениях с государственными органами, общественными объединениями, избирателями, а также в комиссиях», — говорится в статье 76 Избирательного кодекса.

Эта статья была грубо нарушена в случае с кандидатом в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксаной Юшкевич и ее доверенным лицом, известной белорусской журналисткой Ириной Халип.

Ирине Халип отказали в выступлении на государственном радио «Минск» в качестве доверенного лица кандидата в депутаты. Нарушающее закон решение было принято после того, как представители власти услышали фамилию журналистки.


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