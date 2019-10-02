Умер певец Карелл Готт 9 2.10.2019, 12:17

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Карелл Готт

Фото: Ondrej Deml, CTK, Globallookpress

Чешский исполнитель был популярен в немецкоязычных странах, а также в СССР.

Музыкант Карел Готт умер 1 октября в Праге. Он считался самым успешным певцом в бывшей Чехословакии и Чешской Республике и был признан лучшим певцом страны в ежегодной национальной музыкальной премии Český slavík (Czech Nightingale) 41 раз - последний раз в 2017 году, сообщает "Настоящее время".

Карел Готт родлся в 1939 году в городе Пльзень. Он был очень популярен в немецкоязычных странах, а также в СССР.

За свою карьеру он выпустил более 100 альбомов и продал примерно 50–100 млн записей по всему миру, из них 23 млн на немецкоязычном рынке и около 15 млн в Чехословакии и других странах.