Макей прилетел в Берлин и услышал критику в адрес белорусских властей 14 21.10.2019, 20:25

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Владимир Макей

МИД Германии высказался о «недостатках» в нашей стране.

21 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прилетел в Берлин рейсовым самолетом «Белавиа». Там он встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом.

После переговоров министров внешнеполитические ведомства опубликовали отчеты о переговорах – и они очень отличаются, передает «Солидарность».

В МИД Беларуси сообщили о встрече в позитивном ключе. А вот на сайте министерства иностранных дел ФРГ отмечается:

– Германия и Европейский союз совершенно ясно дают понять, что в Беларуси все еще есть недостатки с точки зрения верховенства закона и плюрализма… Парламентские выборы в ноябре станут индикатором развития политических прав.

Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, «на пути к сближению крайне важно продолжать программу реформ в Беларуси».