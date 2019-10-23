Экономист рассказал, как действует «алкогольная мафия» в Беларуси 10 23.10.2019, 10:10

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В принципе, это проблема всей госпромышленности страны.

Начаты уголовные дела против 7 должностных лиц из концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим», 4 находятся под стражей. Пресс-служба правительства сообщила, что коррупционные схемы обнаружили на ряде предприятий. В числе 7 уволенных – директора концернов, сообщает «Белсат».

Старались действовать осторожно, но это не помогло. О задержании 7 и аресте 4 госчиновников за взятки рапортовал Комитет госбезопасности. Речь о работниках предприятий алкогольной отрасли «Минск Кристалл», Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», Пинский винодельческий завод и других. А также ОАО «Химремонт» концерна «Белнефтехим».

Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата»:

«Это коррупция при закупках. Закупки пробок, бутылок. При всех сделках КГК и раньше наблюдал схемы с признаками коррупции, когда закупки делались через посредников и по завышенным ценам. В принципе это проблема всей госпромышленности Беларуси».

Власть хочет создать агентство для госзакупок – сообщал накануне блогер NEXTA. Сейчас указ по борьбе с недобросовестным посредничеством лежит на столе правителя страны, который неустанно повторяет:

«Ребята, лучше нищим на свободе, чем богатым в тюрьме».

Чем больше зарабатывает группа компаний, тем большее поле для злоупотреблений. Так «Белгоспищепром» только на продукции алкоголя имеет до $ 700 млн. ежегодно, говорит Станислав Ивашкевич. Экспортирует – на $ 150 млн.

Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата»:

«Это довольно существенный доход, он покрывает расходы республиканского бюджета на медицинскую охрану населения. Всего уторговка «Белгоспищепрома» – это около $ 2 млрд, то есть почти 4% от ВВП».

На каждом предприятии, которое попало в коррупционную схему, ведется работа о «противодействии коррупции», проводятся проверки и заседания. Встречаются даже памятки для работников! В сентябре задержали бывшего члена комиссии «Минск Кристалл Групп» по противодействию коррупции Александра Жарина. Он же занимался закупками. Получил согласие на увольнение председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло и гендиректор «Минск Кристалла» Станислав Иодис.