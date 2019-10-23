Максим Винярский: Диктатура слышит только голос улицы 23.10.2019, 15:20

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Если противник боится — действуй.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«К сожалению, не удалось быть на суде лично, но нашим политзаключенным хватает настоящей, уличной поддержки. Диктатура слышит только голос улицы. Боится - действуй.

Надеюсь, нас услышали, и тюремные стены Беларуси будут разрушены нашей Солидарностью как пел об этом известный певец. «Разбуры турмы муры!»

Свободу Дмитрию Полиенко! Диктатуре - баста!»

Напомним, что агитационный пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь» сейчас проходит у входа в Минский городской суд. Там в 12.00 продолжился процесс над политзаключенным Дмитрием Полиенко.