В истории о захвате земли возле резиденции Лукашенко появился новый поворот 1 24.10.2019, 8:51

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Фото: tut.by

Страсти в садоводческом товариществе «Сябры-2002» накаляются.

Минувшей весной tut.by рассказывал о страстях, которые уже девять лет кипят в садоводческом товариществе «Сябры-2002», граничащем с резиденцией Лукашенко в Острошицком Городке. Суть в том, что владелица одного из участков построила баню на землях общего пользования и сместила свой забор так, что закрыла общий проезд. Хозяйка «незаконной» бани оказалась упрямой и игнорировала предписание местных властей о сносе объекта. «Недавно Елена Б. перенесла баню в границы своего участка, но «захваченную» землю так и не отдала: капитальный забор как стоял, так и стоит», — рассказала дачница Наталья Гринцевич и добавила, что проблема так и не решилась.

Напомним, история закрутилась между двумя смежными участками в садоводческом товариществе «Сябры-2002»: № 27 (принадлежит Наталье Гринцевич) и № 23 (принадлежит Елене Б.). Между этими участками есть кусочек земли, относящийся к общему имуществу садоводческого товарищества. К нему примыкает проезд.

На этом кусочке земли, заняв общественные 1,5 сотки, хозяйка участка № 23 Елена Б. построила баню и огородила все капитальным забором. Оказалось, что когда Елена ставила забор, то в границы участка включила не только эти 1,5 сотки, где поставила баню, но и часть проезда: заказала специалистов, и те перенесли столбы освещения. Из-за этого проезд сузился настолько, что машина там уже проехать не могла, хотя когда-то дачники там ездили.

Минский райисполком и Миноблисполком неоднократно выносили Елене Б. предписания о сносе бани и приведении «захваченного» участка в первоначальное состояние, но хозяйка стояла на своем. История длится с 2010 года.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда исполнение предписания о сносе самовольной постройки взял на контроль Миноблисполком: в мае-июне Елена Б. разобрала баню и перенесла ее в границы своего участка.

— Но ведь как интересно человек поступил! Те общественные 1,5 сотки, где она поставила баню, так и остались за ее забором, — рассказала Наталья Гринцевич. — В предписании, которое вынесли Минский райисполком и Миноблисполком, говорилось о двух моментах: сносе объекта самовольного строительства (бани) и приведении земельного участка — земли общего пользования товарищества — в пригодное для использования по целевому назначению состояние. Первую часть предписания Елена выполнила, а вторую игнорирует. 16 сентября я написала заявление в Минский райисполком, попросила поставить на контроль соблюдение предписания, но ответа не получила до сих пор, хотя прошли все сроки, установленные законодательством.