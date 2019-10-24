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Столетняя выдержка: в Арктике нашли кофе начала XX века

  • 24.10.2019, 9:22
Столетняя выдержка: в Арктике нашли кофе начала XX века

Бочку с кофейными зернами принадлежала американской экспедиции.

Исследователи Русского географического общества во время экспедиции в Арктике обнаружили хорошо сохранившуюся бочку с кофейными зернами, сообщает nv.ua.

Ее оставили на базе американской экспедиции Ивлина Болдуина в 1902 году, рассказали участники экспедиции.

Как отметил путешественник-исследователь Леонид Круглов, база американской экспедиции на Земле Франца-Иосифа очень хорошо сохранилась.

Круглов подчеркнул, что американцы основательно подготовились к походу. В их распоряжении было несколько базовых лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.

Также ученые сообщили, что две базы экспедиций Ивлина Болдуина в Арктику, останки которых обнаружены на архипелаге Земля Франца-Иосифа, могут уйти под воду из-за разрушения вечной мерзлоты.

«Море и время продолжают разрушать берег, на котором находятся останки лагеря экспедиции… Экспедиция Ивлина Болдуина на острове Алджера на мысе Пологий и его же экспедиция в районе мыса Овчинникова на острове Грили. Постепенное смещение ледников, вытаивание ледников высвобождает вечную мерзлоту, поэтому выветривание и эрозия становится весомой и все это (останки депо) сползает к морю», — заявил командир поискового отряда Северного флота Денис Крец.

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества началась в августе 2019 года, продолжалась месяц и прошла маршрутами Юлиуса Пайера (12 апреля 1874 года открыл самую северную точку Евразии — мыс Флигели), Фредерика Джексона (в 1898 году впервые исследовал остров Земля Александры) и Ивлина Болдуина, который 120 лет назад (2 мая 1899 года) открыл остров Греэм-Белл.

Ранее НВ сообщало, что российская десантная военная шлюпка подверглась нападению и, возможно, затонула после атаки моржа во время экспедиции в Арктику. Члены Русского географического общества отмечают, что, по их данным, на лодку напала самка моржа, которая защищала своих детенышей.


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