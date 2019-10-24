Минобороны Литвы ответило властям Беларуси 8 24.10.2019, 9:39

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Официально Минску должно быть хорошо известно, почему НАТО укрепляет оборону стран Балтии.

Литва заинтересована в сохранении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также в развитии экономического сотрудничества, заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

— Поэтому я могу заверить вас, что нет никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны, — цитирует министра пресс-служба ведомства (перевод — tut.by).

Кароблис отметил, что надеется на адекватную реакцию белорусской стороны, так как размер батальона США, который прибудет в Литву, не может представлять угрозу для безопасности Беларуси.

Министр подчеркивает, что ротация сил НАТО, в том числе США, в Балтийском регионе является обычной практикой, особенно после 2014 года.

— Такие ротации происходили в прошлом и будут продолжаться в будущем. Мы считаем, что это является важным сдерживающим фактором для безопасности в нашем регионе, — сказал министр.

По его словам, в последние годы интенсивность военных учений НАТО по защите Балтийского региона возросла. Министр отметил, что «белорусской стороне известны причины того, почему это происходит, и они не имеют никакого отношения к Беларуси и не направлены против нее».

Накануне госсекретарь Совбеза Станислав Зась рассказал о поручении Лукашенко продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон, который находится недалеко от белорусской границы.

Напомним, батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудет в Литву в октябре в рамках операции Вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и будет здесь до весны следующего года. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания.

Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства.