закрыть
24 октября 2019, четверг, 11:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минобороны Литвы ответило властям Беларуси

8
  • 24.10.2019, 9:39
  • 1,956
Минобороны Литвы ответило властям Беларуси

Официально Минску должно быть хорошо известно, почему НАТО укрепляет оборону стран Балтии.

Литва заинтересована в сохранении независимости и территориальной целостности Беларуси, а также в развитии экономического сотрудничества, заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

— Поэтому я могу заверить вас, что нет никаких военных или иных угроз суверенитету Беларуси, по крайней мере, с западной стороны, — цитирует министра пресс-служба ведомства (перевод — tut.by).

Кароблис отметил, что надеется на адекватную реакцию белорусской стороны, так как размер батальона США, который прибудет в Литву, не может представлять угрозу для безопасности Беларуси.

Министр подчеркивает, что ротация сил НАТО, в том числе США, в Балтийском регионе является обычной практикой, особенно после 2014 года.

— Такие ротации происходили в прошлом и будут продолжаться в будущем. Мы считаем, что это является важным сдерживающим фактором для безопасности в нашем регионе, — сказал министр.

По его словам, в последние годы интенсивность военных учений НАТО по защите Балтийского региона возросла. Министр отметил, что «белорусской стороне известны причины того, почему это происходит, и они не имеют никакого отношения к Беларуси и не направлены против нее».

Накануне госсекретарь Совбеза Станислав Зась рассказал о поручении Лукашенко продумать реакцию на переброску американских военных на литовский полигон, который находится недалеко от белорусской границы.

Напомним, батальон сухопутных войск США, в составе которого будет более 500 военнослужащих, прибудет в Литву в октябре в рамках операции Вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и будет здесь до весны следующего года. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания.

Военные разместятся на полигоне в Пабраде, в десятке километров от границы с Беларусью, в инфраструктуру которого Литва вложила значительные средства.


популярное за неделю

Мнение

Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус?
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус? Валерий Карбалевич
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк
Ядерный чемоданчик Путина сломался
Ядерный чемоданчик Путина сломался Александр Гольц