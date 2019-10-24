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Сенцов о Зеленском: Таких президентов в Украине еще не было

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  • 24.10.2019, 10:49
Сенцов о Зеленском: Таких президентов в Украине еще не было
Олег Сенцов
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Украинский президент делает неожиданные вещи.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов высказал свое мнение о президенте Владимире Зеленском.

«Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было», — сказал он в интервью «Новому времени».

По словам Сенцова, украинский президент делает неожиданные вещи.

«Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет», — резюмировал он.


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