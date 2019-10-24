Завтра в Беларуси будет до +22°С 1 24.10.2019, 12:10

1,305

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

25-26 октября погодные условия в Беларуси в основном обусловит область повышенного атмосферного давления, пишет Гидромет.

25 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, местами до +11°С; максимальная днем +13..+20°С, в южных районах до +22°С.

26 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, местами до +11°С, максимальная днем от +11°С по северу до +21°С по югу страны.