Повлияла ли жара в октябре на урожай-2020? 24.10.2019, 14:30

1,159

Стало известно, будут ли фрукты, зерно и что происходит с насекомыми.

Этот октябрь выдался самым теплым за последние 75 лет. Средняя температура во второй декаде месяца составила +12,9 °С, что на 6 °C выше климатической нормы, пишет tut.by. Как такая погода скажется на будущем урожае: будут ли у нас в следующем году яблоки, хлеб на столе и как высокие температуры пережили насекомые?

Будут ли яблоки, покажут зима и весна

Заведующая лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда Института плодоводства НАН Беларуси Зоя Козловская объясняет, что высокие температуры в октябре, даже несмотря на то, что кое-где в Беларуси расцвели яблони, никак не повлияют на урожай в следующем году. Гораздо опаснее для яблонь — заморозки после оттепели.

— У нас периодически что-то случается: то минус, то плюс. Все будет зависеть от того, какая у нас в целом будет зима. Ни яблони, ни груши сейчас массово не цвели. И в конце концов, достаточно, чтобы завязалось 15−20% от того, что цветет при обильном цветении — и будет урожай на пять баллов по высшей пятибалльной системе! То, что какие-то почки сейчас отцвели и не зацветут весной, — это не более 1%, который никак не повлияет на урожай следующего года. Гораздо сильнее на него могут повлиять какие-то минусовые температуры после длительных оттепелей, как у нас иногда случается, — говорит она.

По словам ученой, бабье лето в октябре никак не скажется ни на урожае винограда. ни орехов.

— Молодые листья грецкого ореха у молодых растений опали раньше, взрослые деревья грецкого ореха продолжают нормальную вегетацию. Пока никаких стрессов особых не вижу. Грецкий орех, который высаживают у нас, больше страдает от весенних заморозков и морозов, нежели от скачков температуры осенью и зимой.

Медведи сейчас как раз нагуливают жир

Павел Велигуров, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, рассказывает, что медведи еще не залегли в зимнюю спячку, они продолжают нагуливать жир. Так что бабье лето очень позитивно повлияло на жизнь этих животных: у них есть возможность подготовиться к спячке как можно лучше.

— Залягут они, когда температуры упадут ниже нуля. Медведи перед спячкой нагуливают жир, чтобы можно было нормально перезимовать. И нынешняя погода им, наоборот, в плюс, потому что они до сих пор продолжают нагуливать жир и более толстенькими залягут. Медведь — всеядное животное, они едят ягоды, грибы, падаль, иногда могут охотиться. Ягоды в лесу еще есть, поэтому они с удовольствием их едят. Если они мало жира нагуляют, то могут весной просто не проснуться. Они жировые запасы расходуют во время спячки на поддержание жизненных процессов. Если запас жира заканчивается, медведь замерзает от истощения, — рассказывает ученый.

Если зимы теплые, когда всего две недели лежит снег, медведи могут в спячку даже не ложиться. Последние годы, по словам ученого, такие погодные условия в Беловежской пуще, но медведей там нет.

Из спячки животные выходят во время оттепелей и когда сходит снег, это примерно в начале марта.

Насекомые ушли зимовать еще в сентябре

Анатолий Кулак, ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам, говорит, что бабье лето в октябре никак не повлияло и на жизнь насекомых. Насекомые еще в сентябре, когда были низкие температуры, ушли на зимовку и не просыпались во время аномальных температур.

— Насекомые живут по заложенной программе, и если она запускается, то их из этой программы вывести сложно или невозможно. И те холода, которые были перед бабьим летом, запустили программу «на зимовку», — отмечает специалист.

Многие насекомые, по словам ученого, зимуют в мертвой древесине. Комары — в погребах, дуплах, трещинах коры. Они тоже сейчас не просыпались.

— Активность насекомых зависит от внешней температуры. И чем она в разумных пределах больше, тем они более активные, они быстрее размножаются. Если осень теплая, то в это время появляются дополнительные поколения многих видов насекомых. Желтогузка (бабочка. — Прим.), например, дает одно поколение в год. Но когда климат потеплел, она стала давать второе поколение осенью. В этом году второго потомства желтогузки я не видел, скорее всего, это произошло из-за низких температур в сентябре. Насекомые однозначно отреагировали на этот холод: если бы его не было, мы бы сейчас видели дополнительные поколения многих видов бабочек.

Озимые рожь и пшеница как раз успели вырасти до нужной кондиции

Старший научный сотрудник Центра климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Виктор Мельник рассказывает, что основные посевы сейчас — это озимые рожь и пшеница. На условия их развития влияет, в каком состоянии они уйдут зимовать. И сейчас их состояние эксперт оценивает как хорошее, а это значит, они хорошо распустились. Правда, добавляет, что важно, чтобы в дальнейшем не было высоких температур, потому что растения слишком сильно распустятся и уйдут зимовать в переросшем состоянии.

— Озимые, которые сажали поздно, как раз успели распуститься и вырасти до нужной кондиции. У тех, что рано посеяли, из-за высокой кустистости есть риск получить повреждение зимой. В целом, какой будет урожай, зависит от зимы и весны, но пока все нормально.