Леонид Судаленко защитил украинца от депортации из Беларуси 24.10.2019, 15:39

Владимир Ландарь

Фото: Leanid Sudalenka

Постановление о депортации отменено.

Председатель Гомельского областного суда Сергей Шевцов отменил постановление суда Гомельского района о депортации из страны на 5 лет гражданина Украины Владимира Ландаря. Об этом сообщает юрист ПЦ «Весна» Леонид Судаленко, который оказывал 65-ти летнему мужчине юридическую помощь, пишет «Гомельская весна».

Правозащитник говорит, что в постановлении о депортации гражданина Украины было указано, что тот свою вину в проживании без регистрации признал и раскаялся, что, безусловно, должно являться смягчающим вину обстоятельством. Тем не менее, в областном УВД и в суде первой инстанции посчитали иначе, применив к 65-летнему мужчине максимальную санкцию.

Сейчас постановление о депортации отменено, дело направлено на новое рассмотрение в ОВД Гомельского райисполкома.

Сам депортированный заявляет, что является одиноким мужчиной, не допускал на территории Беларуси правонарушений, вину признал полностью и чистосердечно раскаялся. Кроме того, отсутствуют вредные последствия совершенного правонарушения (проживание без регистрации).

Напомним, в Гомеле у Владимира Ландаря была семья, супруга и сын являются белорусскими гражданами. С супругой он разошелся, взрослый сын проживает отдельно. Мужчина ни с кем не конфликтовал, ни разу не привлекался к административной ответственности.