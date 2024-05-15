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Скандальный депутат Госдумы Милонов шокировал даже Z-пропагандистов

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  • 15.05.2024, 14:17
  • 6,252
Скандальный депутат Госдумы Милонов шокировал даже Z-пропагандистов
Андрей Макаревич

Политический фрик признался, что хочет зарубить Макаревича.

Скандальный депутат госдумы РФ Виталий Милонов настолько вдохновился примером своего коллеги Андрея Лугового, отравившего полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, что и сам выразил готовность убивать «врагов режима».

Об этом он сказал в эфире одного из политических шоу кремлевских пропагандистов.

«Когда-то были славные времена. Один ледоруб, так сказать, и минус Троцкий. Я призываю не стесняться в методах, и разнообразить даже. Ножики, там, всякие, топорики, кувалды, вот…», — предложил Милонов.

Столь безумные фантазии пришлись не по вкусу даже ведущему, который отметил, что тот же сталинский режим кажется более гуманным, чем Милонов, называющий себя борцом за «православные ценности».

В ответ на это скандальный депутат откровенно признался, что ничуть этого не стесняется.

«Я не стесняюсь. Я сам лично готов Макаревичу дать этим ледорубом по голове. И я буду счастлив, если родина мне поручит», — заверил он собравшихся.

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