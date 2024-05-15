Скандальный депутат Госдумы Милонов шокировал даже Z-пропагандистов

Скандальный депутат Госдумы Милонов шокировал даже Z-пропагандистов5
- 15.05.2024, 14:17
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Политический фрик признался, что хочет зарубить Макаревича.
Скандальный депутат госдумы РФ Виталий Милонов настолько вдохновился примером своего коллеги Андрея Лугового, отравившего полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, что и сам выразил готовность убивать «врагов режима».
Об этом он сказал в эфире одного из политических шоу кремлевских пропагандистов.
«Когда-то были славные времена. Один ледоруб, так сказать, и минус Троцкий. Я призываю не стесняться в методах, и разнообразить даже. Ножики, там, всякие, топорики, кувалды, вот…», — предложил Милонов.
⚡️Блдь, ваще озверели!!!🤬🤡🤬— жесть доброй воли (@postolachka71) May 14, 2024
"Я призываю не стесняться в методах – ножики, топоры, кувалды. Я сам готов дать Макаревичу ледорубом по голове, и буду счастлив, если Родина мне это поручит". 😱
Какой кромешный пздц!!! 🤬
Людоеды🐷🐶 перестали стесняться... pic.twitter.com/iCqcu1Ppj9
Столь безумные фантазии пришлись не по вкусу даже ведущему, который отметил, что тот же сталинский режим кажется более гуманным, чем Милонов, называющий себя борцом за «православные ценности».
В ответ на это скандальный депутат откровенно признался, что ничуть этого не стесняется.
«Я не стесняюсь. Я сам лично готов Макаревичу дать этим ледорубом по голове. И я буду счастлив, если родина мне поручит», — заверил он собравшихся.