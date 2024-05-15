Нацбанк запустил печатный станок? 15.05.2024, 14:21

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В Беларуси продолжает расти объем наличных в денежном обороте.

Объем наличных денег в обороте в апреле растет третий месяц подряд и составил 10,1665 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. Месяцем ранее объем наличных впервые превысил 10 млрд.

Рублевая денежная масса в апреле при этом немного уменьшилась — с 42,5 млрд до 42,466 млрд. В то же время широкая денежная масса на 1 мая составила более 76,8 млрд, за месяц она выросла почти на 200 млн.

Кроме того, по данным регулятора, в апреле средний объем срочных рублевых депозитов населения увеличился на 191,7 млн — до 8,831 млрд. При этом у юрлиц они сократились: с 8,496 млрд до 8,289 млрд.

Что касается валютных вкладов, за месяц они выросли с $10,374 млрд до $10,415 млрд. Как и месяцем ранее, рост произошел за счет увеличения объемов депозитов юрлиц: с $5,903 млрд до $5,957 млрд. В то же время депозиты граждан в валюте продолжают сокращаться: с $4,471 млрд до $4,458 млрд.